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О землетрясении в Турции Беларусь узнала за 4 минуты. Можно ли было предотвратить беду и неутешительный прогноз сейсмологов на март
Прошел ровно месяц после смертоносных землетрясений в Сирии и Турции. Число жертв на данный момент - больше 50 тысяч. И это самая масштабная катастрофа, которая когда-либо происходила в этом регионе. К странам сейчас приковано внимание сейсмологов со всего мира, в том числе и белорусских. И, кстати, наши специалисты видели приближение крупного толчка 6 февраля. Можно ли было предупредить катастрофу? Юлия Алферова искала ответы на вопрос.
Кадры страшной катастрофы 6 февраля мгновенно облетели все мировые информационные площадки. И больше похожи на фрагменты фильма про апокалипсис, а не реальность, где жилые кварталы в мгновение складываются как карточный домик. Тысячи людей оказались в ловушке под завалами. Многие и сегодня остаются без вести пропавшими, а в официальных списках погибших только в Турции - больше 45 тысяч человек.
Беларусь одной из первых отправилась в пострадавший регион сначала с гуманитарным грузом, а после - отрядом спасателей и военными медиками. В феврале - сотни повторных подземных толчков. Сейсмическая активность в регионе сохраняется и сегодня. Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. Восточная часть как раз на пересечении трех тектонических плит. За их движением сегодня наблюдают ученые всего мира.
Информация о землетрясении в Турции пришла в Беларусь за 4 минуты
Две геофизические обсерватории и 16 сейсмических лабораторий в арсенале белорусских специалистов, что фиксируют толчки земли. Оборудование расположено и в стратегических объектах (например, Солигорске и Островце) и в самом центре Беларуси. В Плещеницах оборудование видит волны по всему земному шару.
Землетрясение в Турции и Сирии не отразилось на сейсмической активности в Беларуси. Хотя и здесь в год фиксируют до сотни землетрясений. Толчки происходят в основном в Солигорском горнопромышленном районе, где работает калийный комбинат. Но их мощность настолько мала, что почувствовать такие "встряски" может не человек, а специальное оборудование, широкоформатное, подобным пользуются полмира. С GPS и синхронизацией времени и частоты.
На плите, которая уходит в землю на 5 метров, малейшие изменения земной поверхности фиксируются датчиком, и вся информация ежесекундно передается на компьютер, где идет обработка землетрясений.
Сейсмические наблюдения в Беларуси ведут с 60-х - на этих полках хранят данные о сильнейших землетрясениях в Карпатах, Чили и Японии. В сентябре прошлого года в Плещеницах зафиксировали и один из нескольких взрывов на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море. Данные о толчках в Турции и Сирии дошли до белорусских специалистов за 4 минуты.
Землетрясение до 33 км у нас распознается как не глубокое, а вот 100 км 200 и 500 - недавно было это глубокофокусное считается. И чем глубже, тем больше шансов, что долетят до нас эти волны.
Те, что произошли на границе Турции и Сирии, фиксировались на глубине в 10 км. Специалисты научились четко определять силу и место, но вот время происшествия пока просчитать невозможно.
Можно ли предотвратить землетрясение?
Аркадий Аронов, главный научный сотрудник Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси:
Предотвратить можно было ли такое землетрясение и есть ли предвестники предпосылки того, что будет такое уничтожающее? Предотвратить вряд ли, поскольку ученые знали. Могут определить за месяц-два, но за несколько дней - нет. Сегодня у нас 6 марта. Что вы видите по тому, что происходит на турецкой, сирийской земле? Были сильные, которые соизмеримы с основным толчком, происходили через месяц-полтора, сняли форшоки или нет. Если нет, то в течение полутора месяца или полмесяца можно ожидать сильные землетрясения там же.
Ученые прогнозируют крупное землетрясение в марте
Впереди еще одно крупное землетрясение - такой прогноз дают и нидерландские сейсмологи, что спрогнозировали сейсмическую активность в Турции на начало февраля. Названы 12 точек с высокой вероятностью: это юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан и часть Северной Америки.
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