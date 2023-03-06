О землетрясении в Турции Беларусь узнала за 4 минуты. Можно ли было предотвратить беду и неутешительный прогноз сейсмологов на март

Аркадий Аронов, главный научный сотрудник Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси:

Предотвратить можно было ли такое землетрясение и есть ли предвестники предпосылки того, что будет такое уничтожающее? Предотвратить вряд ли, поскольку ученые знали. Могут определить за месяц-два, но за несколько дней - нет. Сегодня у нас 6 марта. Что вы видите по тому, что происходит на турецкой, сирийской земле? Были сильные, которые соизмеримы с основным толчком, происходили через месяц-полтора, сняли форшоки или нет. Если нет, то в течение полутора месяца или полмесяца можно ожидать сильные землетрясения там же.

Лариса Пустошило, заведующая геофизической обсерваторией "Плещеницы"