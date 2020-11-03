О жаркой предвыборной гонке в США - М. Петрашко

В США вот-вот разрешится главное противостояние этого года. Перед американцами стоит непростой выбор: сохранить Америку великой, как того хочет Трамп, или сделать вновь нормальной по плану Байдена. Кто станет хозяином Белого дома - решится уже в эти сутки. Пока в США зафиксирована рекордная явка - досрочно проголосовали более 100 миллионов избирателей. О том, как проходила эта жаркая предвыборная гонка и каковы шансы потушить пламя протестов после голосования, расскажет Мария Петрашко (видео).



