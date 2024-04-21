О жителях Жлобина, города с историей - в рубрике "Место для жизни"

Его уже знают как город суровых металлургов и столицу мягких игрушек. А на этой неделе Жлобин замахнулся на звание белорусской хоккейной столицы (команда "Металлург" в третий раз стала обладателем Кубка Президента).

Жлобинский район - крупный промышленный центр. Держит позиции вопреки санкциям: учитывая переориентацию рынка, нашли новых потребителей, а вместе с тем создают и новые виды продукции.



В районе увеличилась зарплата, а также ежегодно вводится около 40 тыс. квадратных метров жилья. О жителях Жлобина с историей - в рубрике "Место для жизни".



В семи километрах от Жлобина находится деревня Солоное, но в действительности это пространство "истинной сладости".



На этой территории живут пчелы породы Бакфаст. Но перед темкак знакомиться с жителями ульев, нужно соблюдать два основных правила - закрытая одежда и специальная маска. Кстати, интересный факт: живет одно насекомое около 35 дней, и за это время может произвести чайную ложку меда.



Маленьких пушистых тружениц разводит Семья Васько - пчеловоды второго поколения.



Это молодая пчелка вышла. Она серого цвета. Это расплод. Через 21 день выведутся молодые пчелки. Наталья Васько, директор социально-экологического учреждения по развитию пчеловодства



Помогают начинающим пчеловодам и устраивают экскурсии для посетителей. Например, можно пройти сеанс терапии в апидомике, а также мастер-классы по изготовлению свечей и откачке сладкого тягучего золота.



В зависимости от целей посетителей, если это дети, школьники, мы рассказываем, как получается. Не только в магазине на полке. Рассматриваем их через микроскоп. Наталья Васько, директор социально-экологического учреждения по развитию пчеловодства



А еще обязательная составляющая экскурсии - дегустация медовой жвачки, "пчелиного хлеба", козинаков, шокомеда, в общем, продуктов пчеловодства в разных вариациях.



Я была в декретном отпуске и решила сыну сделать торт. Начали заказывать знакомые. Решила, что после декрета продавцом не выйду. Попросилась на хлебозавод - Григорий Владимирович взял. Пошли конкурсы, учеба, выставки. Моя любимая тема - флористика. Цветы я бы делала день и ночь. Нина Яковчук, кондитер Жлобинского хлебозавода



В целом завод выпускает около 60 видов хлебобулочных и 70 кондитерских изделий.



С начала этого года новинка - хлеб "Амарантовый", маффины ванильные и шоколадные. У нас на сегодня идет утверждение рецептуры - зерновая линейка продукции. Кунжут, лен в состав входят. Здоровое питание востребовано и завоевывает ряд покупателей. Григорий Климов, директор Жлобинского хлебозавода



Белорусское мастерство помогает завоевать рынок и российским брендам. С ними на давальческих условиях сотрудничает Жлобинская швейная фабрика. Кроме этого, на предприятии создают эскизы, изготавливают лекала, подбирают материал и производят одежду для юных белорусов от 4 до 15 лет.



В производстве 25 % деловой стиль, 25 % - одежда из плащевых тканей. Наше предприятие никогда не шило головных уборов, а сегодня бейсболку носит вся молодежь, поэтому мы решили запустить ее себе в производство. Татьяна Осипова, директор Жлобинской швейной фабрики



На фабрике работаю 27 лет. Мне нужно создать технологическую последовательность обработки изделия для производства. Мне нравится творить, воплощать идеи в реальность. Елена Ковалевич, ведущий инженер-технолог Жлобинской швейной фабрики



Еще в 2000-е швейным бизнесом в Жлобинском районе занимался почти каждый третий - шили и продавали мягкие игрушки. Сегодня многие продолжают создавать "cказочный мир". Есть и те, кто переформатировались. Например, в деревне Ректа в доме ремесел создают коллекцию уникальных кукол, через которых отражают сельский быт.



На изготовление 1 куклы уходит 3-4 месяца. Участвуют обычно: мужчина вытачивает тело, женщина - доводит руки, лица, голову из папье-маше и холодного фарфора, мастер по пошиву одежды и я вышиваю и довожу до изюминки. Еще делаем куклы-обереги, магниты из холодного фарфора нигде не видела. Светлана Бабенкова, заведующая ректянским домом ремесел "Гасцёўня"



Холодный фарфор: клей-ПВА, крахмал, вода, глицерин - в определенных пропорциях получается холодный фарфор. Я была учителем математики, информатики, трудов, психологом, педагог-организатор. Делаешь от души и получаешь от этого удовольствие. Анна Горовцова, младший научный сотрудник ректянского дома ремесел"Гасцёўня"



Не только работать в удовольствие, но и получать достойную зарплату - за этим идут на Белорусский металлургический завод. Четверть занятых в экономике района трудятся на предприятии.



Для Людмилы работа на БМЗ была мечтой. Сперва женщина устроилась уборщиком помещений. А через полтора года получила профессию "машинист крана".



Машинист - это именно та профессия, это моя любимая работа. Кабина крана - это мой личный кабинет. С работы прихожу - еще энтузиазм, желание продумать что-то. У меня тортик на заказ для моего соседа, у которого юбилей. Он занимается рыбалкой, я ему с рыбой сверху, леска будет с червяком, камыши. Людмила Пиньковская, машинист крана ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК"



Станислав Евгеньевич - сотрудник-долгожитель. На заводе трудится с момента запуска - уже 40 лет.



Приходит молодежь. Интересно им показать, рассказать, чтобы их это зацепило, чтобы они работу любили. Хобби у меня - пчеловодство. Я им занимаюсь уже 57 лет. Пчелы, как мы: и болеют, надо ухаживать, и кормить. Я угощаю и знакомых, друзей, товарищей. Станислав Закревский, слесарь-ремонтник ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК"



А Галина, кроме работы на БМЗ, еще байкер и "изобретатель".



С детства люблю технику. Сначала мопеды-газульки были, и Минский. И до пенсии, наверное, планирую ездить. Еще и рыбалкой увлекаюсь, мне тоже нравится. И стихи пишу, и рисую, и крестиком вышиваю, не знаю, хватит ли мне жизни, чтобы все это воплотить в жизнь. Просят меня нарисовать что-то или вырезать. Люблю профессию, творчество - есть куда выплеснуть, эмоции. Галина Дорошенко, машинист крана ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК"



Труд на БМЗ действительно нелегкий (в части экологии, охраны труда). 23 год был достаточно успешный. Предприятие сработало с положительной рентабельностью продаж, увеличилась выручка. Стало определенной традицией - выплатить 13-ю зарплату. Как говорит глава государства: "Чтобы привлечь новых молодых работников, надо создать соответствующие условия". Над этим мы и работаем. Дмитрий Корчик, гендиректор ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК"

