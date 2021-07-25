О жизни белорусов под польским давлением в "Главном эфире"

Исторически Беларусь - перекресток дорог с запада на восток и с севера на юг. По нашей территории проходил знаменитый путь из варяг в греки. Сегодня страна является центром для сотен транспортных, торговых, логистических компаний. Но выгодное с экономической точки зрения расположение опасно с точки зрения геополитики и разного рода батальных кампаний. За 10 веков белорусы пережили сотни военных конфликтов. Конечно, масштаб трагедии Великой Отечественной перевесил предыдущие кампании.

Время между Первой и Второй мировыми войнами в историографии трактуют как межвоенный период. Но редко говорят о том, что именно в этот отрезок времени по нашим землям прошла еще одна война. О ней фактически никто не вспоминает. Сражения советско-польской кампании унесли немало жизней. Тысячи наших земляков прошли через плен. Многие остались без крова. Июль 1920 года в Беларуси выдался жарким во всех смыслах. В это время как раз проходила активная фаза военных действий. Были освобождены Минск, Барановичи, Гродно и Пинск. 25 июля, после освобождения Волковыска, боевые столкновения перешли на территорию Польши.

В октябре стороны заключили перемирие, которое стало первым шагом к мирному договору. Он был подписан 18 марта 1921 года в Риге и вошел в историю под названием Рижский мирный договор. Польша получила значительную часть Беларуси. Почти половина страны начала жить по польским законам. Национальный геноцид на себе испытали почти 4 миллиона человек. О польском периоде жизни белорусов - Елена Бормотова.

После заключения Рижского мирного договора граница советской Беларуси прошла всего в нескольких десятках километров от Минска. Станция Негорелое в современном Дзержинском районе стала приграничной. Это была зона таможенного и погранконтроля. Здесь же проходила перешивка составов с более широкой русской колеи на более узкую европейскую.

Поскольку это были западные ворота СССР, проезжали очень многие известные люди. Здесь мы встречали Анри Барбюса, приветствовали Максима Горького, поздравляли Чкалова. И Владимир Маяковский даже посвятил несколько строк в своем стихотворении "На горизонте - белое. Снега и Негорелое". Кстати, исследователи творчества Маяковского говорят, что идея создания известного стихотворения о советском паспорте пришла в Негорелом. Дарья Лембович, младший научный сотрудник военно-исторического комплекса "Старая граница"

Вдоль территории, где в 1921 году прошла граница, советская Беларусь стала создавать пограничные заставы. 16-й Дзержинский погранотряд разместился в нескольких километрах от Негорелого. Здесь могло находиться до роты солдат. Сегодня на территории в несколько гектаров воссоздана погранзастава того периода, здания казармы, конюшни, комендатуры и таможни.

Контрольно-следовая полоса - достаточно привычный и необходимый для каждой погранзаставы объект. Своеобразная константа пограничников. Малоизвестный факт, но своим появлением она обязана не разработкам военных, а наблюдательности местного населения. Появилась она в этой местности. Совершенно случайно на распаханном участке земли были замечены следы, по которым вышли на диверсантов. После этого случая контрольные полосы стали внедряться по всем погранзаставам.

Для местных жителей территория погранзаставы была закрыта. Кроме диверсантов, шпионов, пограничникам приходилось бороться и с контрабандой. Единственная на всю Белорусскую Советскую Социалистическую Республику таможня находилась в Негорелом.





В 1926 году контрабанда меняет свое лицо. Из баулов, мешков она превращается в мелкий, но дорогостоящий товар. Везут золото, валюту, платину. Было принято решение в приграничных территориях развивать промышленность по добычи мела, по добыче торфа, чтобы отвлечь народ от занятий контрабандой. Галина Вашкевич, директор Дзержинского районного историко-краеведческого музея

Если советская республика создавала рабочие места, развивала производство, то Польша свои восточные паветы практически не финансировала. Крупных предприятий не было. Белорусские территории этнические поляки назвали восточными кресами. Хотя белорусы со своими исконными землями в то время составляли чуть ли не четверть самой Польши.

Это рынок дешевой рабочей силы, источник сырья, рынок сбыта польской продукции. Польские власти не были заинтересованы в том, чтобы здесь строить крупное промышленное предприятие. Маслобойный завод, бетонный, лесопильный завод, 4 мельницы были. Здесь действовали до 400 мелких ремесленных мастерских. Мыловаренный завод, швейная фабрика. Завод, фабрика. Но это были мелкие предприятия, на которых трудилось чуть более 10 работников. Ирина Сайко, старший научный сотрудник Барановичского краеведческого музея

Уже в середине 20-х годов стало понятно, что даже минимальный суверенитет в составе Польши белорусы не получат. В 30-х уже на международной арене это подтвердил и министр иностранных дел Юзеф Бек. Польша не намерена выполнять международные договоры. Никаких гарантий на этническое самовыражение национальным меньшинствам, в том числе и белорусам, давать не будет.

В полной мере политику полонизации на себе испытал народный поэт Беларуси Максим Танк. Он родился на хуторе Пильковщина Мядельского района. Когда будущему поэту было 8, его родина стала территорией Польши. Некоторое время он учился на родном языке, затем его запретили. Обучение велось на польском. Если идешь в гимназию, родителям приходилось платить 105 злотых. Это очень большие деньги на то время. Работы практически не было. Местные занимались рыбной ловлей, но и ее польские власти решили урегулировать. Озера передали в аренду польским панам. Белорусам приходилось наниматься на работу. Часть улова - это и был их заработок.

Многие рыбаки попали в тюрьмы. Некоторые на себе испытали режим концлагеря в Березе-Картузской. Там отбывал наказание и автор гимна восстания нарочанских рыбаков.





Он был направлен в первую очередь не только физические силы человека измотать, но и убить в человеке человеческое начало, унизить, растоптать, сломить человека морально. Первый комендант лагеря так характеризовал свое детище - из нашего лагеря можно выйти или на собственные похороны или в дом умалишенных. Галина Кравчук, старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея

Вообще сеть карательных учреждений на восточных территориях Польши была достаточно обширной - от полицейских участков в гминах до тюрем в воеводствах. Чего не скажешь о развитии сети социальных учреждений - больниц, школ, библиотек. Их было крайне мало. Это одна из причин, по которым белорусы, отстаивая свои национальные интересы, попадали за решетку.

17 сентября 1939 года для Максима Танка стал двойным праздником. В день, когда Красная армия вошла на территорию Западной Беларуси, поэту исполнилось 27 лет. Несмотря на молодой возраст, к этому времени Евгений Скурко (это настоящее имя поэта) прошел уже через несколько тюрем. Первый срок получил в 20 лет. За отстаивание в польском государстве этнических прав белорусов - языка, традиций, вероисповедания - поэт попал в Виленскую тюрьму.

Политика национального геноцида затронула все сферы деятельности, в том числе конфессиональную. Православные приходы ликвидировались, священников обязывали вести службы на польском. К 1939 году в Западной Беларуси не осталось ни одной белорусскоязычной школы. Уже через год изучать азбуку по белорусскому букварю могли более чем в 4 тысячах школ.