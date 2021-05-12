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О значимости Декрета "О защите суверенитета и конституционного строя" говорят эксперты

Четкий механизм по управлению страной в экстренных случаях, а также защита суверенитета и сохранение полноценного функционирования системы государственной власти - основные цели декрета Президента "О защите суверенитета и конституционного строя". В случае гибели Главы государства все госорганы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению, затем проводятся выборы с учетом мнения губернаторов. О значимости и важности документа говорят и эксперты.

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