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ОАО "Доломит" - 90 лет
90 лет крупнейшему в Европе переработчику доломитового сырья. С юбилеем работников и ветеранов предприятия "Доломит" поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, сейчас это производство - одно из самых современных и востребованных для строительного, металлургического, химического и сельскохозяйственного комплексов Беларуси. Долгая и славная история "Доломита" началась в поселке Руба на Витебщине в 1931 году с пуском первой шахтной печи. Всего за десятилетие предприятие смогло увеличить мощности в десятки раз. Глава государства выразил уверенность, что нынешний коллектив, сохраняя лучшие традиции, продолжит внедрять самые передовые технологии, совершенствовать производственные процессы, расширять и поддерживать социальную инфраструктуру родного поселка.
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