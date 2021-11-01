ОАО "Доломит" - 90 лет

90 лет крупнейшему в Европе переработчику доломитового сырья. С юбилеем работников и ветеранов предприятия "Доломит" поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, сейчас это производство - одно из самых современных и востребованных для строительного, металлургического, химического и сельскохозяйственного комплексов Беларуси. Долгая и славная история "Доломита" началась в поселке Руба на Витебщине в 1931 году с пуском первой шахтной печи. Всего за десятилетие предприятие смогло увеличить мощности в десятки раз. Глава государства выразил уверенность, что нынешний коллектив, сохраняя лучшие традиции, продолжит внедрять самые передовые технологии, совершенствовать производственные процессы, расширять и поддерживать социальную инфраструктуру родного поселка.