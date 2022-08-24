ОАО "СветлогорскХимволокно" на 100 % обеспечит белорусских медиков СИЗами

Производственная независимость - задача номер один. Завод "СветлогорскХимволокно" перешел на расширенный выпуск одноразовых медицинских перчаток. После всех технических испытаний и проверок производство выходит на промышленные масштабы. Предприятие - единственный изготовитель подобной продукции в стране. В зарубежных поставках больше нет необходимости. "СветлогорскХимволокно" в состоянии обеспечить белорусских медиков средствами защиты на все 100 %. Кроме того, уже есть виды на экспорт. О курсе на импортозамещение - репортаж Николая Скинтияна.

Сроки реализации проекта - чуть больше года. Новое производство на ОАО "СветлогорскХимволокно" организовали максимально оперативно. Пробная партия медицинских перчаток вышла еще весной - эксперимент удался. После многочисленных испытаний и сертификации производство вышло на новый уровень.

На производстве две линии. Совокупная мощность примерно 200 миллионов перчаток в год. Завод на 100 % обеспечит белорусских медиков средствами защиты.

Производственная мощность - 200 млн перчаток в год

Импортозамещение в чистом виде. Закупать перчатки в Азии, как раньше, больше не нужно. У зарубежных производителей появился серьезный конкурент в лице белорусского химгиганта. Нитриловые смотровые перчатки уже широко используются нашими медиками. Отзывы о продукции только положительные.

На 10 квадратных километрах первоклассное оборудование из Китая. В Поднебесной о химпромышленности знают все. Процесс многоступенчатый, главное - правильно приготовить латексную смесь. От ее качества во многом зависит конечный результат.

Также очень важно выдерживать технологические параметры, необходимые температуры как в ваннах, куда окунаются формы керамические, так и непосредственно в процессе сушки и вулканизации. Сергей Ушак, заместитель главного инженера по техническому перевооружению ОАО "СветлогорскХимволокно"





В планах - обеспечить внутренний рынок, сформировать стратегический запас и заняться экспортом продукции. Ориентация - на страны ЕАЭС. Еще одна важная цель - сырьевая независимость.

Главным регионом поставок сырья для этого продукта является Юго-Восточная Азия. Уже сегодня, спустя полгода, один из важных компонентов сырья мы заменили на отечественные аналоги. Доля отечественного сырья сейчас составляет около 25 %. Николай Ганжа, заместитель гендиректора по коммерческим вопросам ОАО "СветлогорскХимволокно"





До 70 % изделий завода уходит на экспорт

В ассортименте заводаширокий спектр химических волокон и изделий из этого материала. В том числе настоящий эксклюзив -такой, как арселон (термостойкое волокно для пожарной униформы) - выпускают только в Светлогорске. До 70 % продукции предприятия уходит на экспорт.



