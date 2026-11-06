Оазис духовности: Сагдуллаев о фестивале "Лістапад"

Стартует церемония закрытия XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад". В кинотеатре "Москва" назовут победителей восьми главных конкурсных программ. Весь вечер на сцену будут подниматься режиссеры, сценаристы и актеры из 55 стран мира. Интрига накаляется.

Накануне церемонии "Первый информационный" поговорил с актером Рустамом Сагдуллаевым - председателем жюри конкурса "Кино молодых" и лауреатом специального приза Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" (награду он получил в 2018 году).

Сагдуллаев подчеркнул, что духовность в белорусском кино сохраняется совместными усилиями. "А я с вами вместе сохраняю. Почему? Беларусь сохранила это. Беларусь сохранила эту духовность, вот эту ценность, все", - сказал он. Актер признался, что, приезжая на фестиваль, каждый раз благодарит белорусов: "Они мне стали такими родными. Я благодарю вашего Президента, что он сохранил этот оазис среди всех республик, сохранил вас такими добрыми, гостеприимными. Мы по духу близки, очень по духу близки".

По его словам, "Лістапад" обладает особым шармом. "Это есть Минский фестиваль "Лістапад". Он какой-то родной", - отметил Сагдуллаев. Он выразил надежду, что форум будет продолжаться еще очень долго.

Совсем скоро узнаем имена победителей XXXII "Лістапада".