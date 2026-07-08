Об укреплении позиций Беларуси на азиатском направлении - в проекте "В эфире Китай"

Беларусь укрепляет свои позиции на азиатском направлении: в Китае, Индонезии, Мьянме. Командировка Президента Беларуси Александра Лукашенко в Азию в цифрах и фактах.

Эксперт о дипломатии лидеров. Почему доверительный диалог Александра Лукашенко и Си Цзиньпина стратегически значим для двусторонних отношений?

Об этом и не только смотрите 8 июля в проекте "В эфире Китай" на "Первом информационном" в 13:20 и 19:30.