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Об этом долго молчали - судьба женщин-военнопленных в Шталаге-337
Точной даты создания Шталага-337 нет. У исследователей несколько близких по времени версий - август и сентябрь 1941 года. Но есть точная дата ликвидации - 19 января 1944 года. Этот лагерь от системы лагерей для военнопленных отличает то, что, начиная с 1943-го, здесь содержалось мирное население - старики, женщины и дети.
В Барановичах филиал шталага разместили в центральной тюрьме.Узникам отвели несколько бараков. В помещениях, рассчитанных на три тысячи человек, находились десятки тысяч заключенных. Мест не хватало. Спали стоя и по очереди. Многие находились на улице.
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Отдельный барак отвели для военнопленных женщин. Их было около четырехсот. Это разведчицы, парашютистки, медработники, те, кого арестовывали за связь с партизанами и подпольщиками. Санитарных послаблений для женщин не было.
Отношение оккупантов к советским женщинам, особенно из числа военнослужащих, это отдельная боль. Об этом долгое время было не принято говорить, но советские военнослужащие-женщины: медсестры, радистки знали об этом отношении. Они знали, что их ждет в немецком плену. Это неминуемые истязания, это изнасилования, это смерть.
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