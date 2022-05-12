Об этом долго молчали - судьба женщин-военнопленных в Шталаге-337

Отношение оккупантов к советским женщинам, особенно из числа военнослужащих, это отдельная боль. Об этом долгое время было не принято говорить, но советские военнослужащие-женщины: медсестры, радистки знали об этом отношении. Они знали, что их ждет в немецком плену. Это неминуемые истязания, это изнасилования, это смерть.

Геннадий Краско, замначальника Института национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук