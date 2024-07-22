Об эволюции боевых алгоритмов белорусских военных смотрите в проекте "Диспозиция"

Война становится все более непредсказуемой. Порой военным приходится возвращаться к старым приемам и наработкам, которые показывают высокую эффективность в ходе современных конфликтов. Есть и общее место у вооруженных противостояний. Побеждают не те, кто оснащен по последнему слову, а те, кто умеет использовать любую возможность и весь свой потенциал каждую минуту. Об эволюции боевых алгоритмов узнаем из проекта "Диспозиция".

Хаос нынче на поле боя - самой динамичной площадке планеты. Правила современной борьбы меняются быстрее, чем ЕС вводит санкции или Литва закрывает границы. Причем у боевых действий множество новых причуд, форм и особенностей. Хотя как новых? Уже и охотничье ружье признается эффективным инструментом против некоторых типов беспилотников, а дроны формируют самостоятельно боевую реальность. Скоро, надо полагать, роте БПЛА будет придаваться танковый взвод, к примеру. А невиданным искусством станет стрельба или разведка без воздушных роботов. Беспилотники уверенно прописались и в укрепрайонах, тоже, между прочим, как и дробовики, воскрешенным из прошлого боями в Украине. Опорные пункты - порой единственный вариант сдержать превосходящие силы противника. В Беларуси не только многозначительно констатировали сей факт, но и активно тренируют в узлах сопротивления войска. В эти дни использовать фортификационный потенциал учатся мотострелки.

"Вокруг всего района связаны ходами сообщений траншеи, блиндажи. То есть можно с одной точки вокруг района обойти, оказаться в конце другого района", - рассказал военнослужащий механизированной бригады.

"Сложно и той, и той стороне, потому что у наступающих есть дрон, который может видеть абсолютно все. Но также и у обороняющихся может быть оператор, который будет рассказывать, где будет идти противник, куда бросить гранату", - подчеркнул военнослужащий механизированной бригады.

Использование укрепленных позиций при организации обороны - решение Президента Лукашенко. В октябре 2023 года он посетил укрепрайон на Брестчине. Сегодня отданные поручения уже в плоскости армейской практики.

У нас будет немало таких пунктов. И мы в мирное время отработаем все мероприятия для того, чтобы заблаговременно в случае получения сигнала о том, что соседи наши плохо себя ведут, занять эти пункты. Эти узлы сопротивления должны быть как минимум труднопроходимыми для противника. Подобных линий защиты, но еще более масштабных, по периметру белорусской границы будет несколько. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Кстати, укрепрайон еще надо успеть занять. Как и любые выгодные позиции. Мобильность - этот фактор порой решающий в противостояниях. Белорусская действительность дает преимущества тем, кто способен плавать или ходить по дну на гусеницах. Преодоление водных преград в войсках теперь - рутина, обыденные занятия. Только при таком подходе можно будет в острый час не замечать водоемы.

"Территория Республики Беларусь насыщенна озерами и реками, что в свою очередь становится барьерным рубежом как для наступающих подразделений, так и для обороняющихся. На данном учебном занятии мы учим не только вождению на плаву, но и обучаем подразделения инженерных войск ведению разведки, подразделения технического обеспечения выполнению данного упражнения. Все мероприятия выполняются в комплексе", - отметил заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Дмитрий Битный.