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Об интересных событиях недели - в шоу "Макаенка, 9". В 20:00 на "Беларусь 1"

На этой неделе состоялся финал проекта Social Weekend. В Минске выбрали лучшие социальные идеи. За победу на конечном этапе боролись 18 стартапов. Среди категорий - образование, медицина, инфраструктура городов, экология. Какие идеи сегодня в тренде - узнаем у организатора проекта Александра Скрабовского. А также последний концерт "Без билета". Группа после 20 лет завершает карьеру. Обо всем сегодня в 8 вечера на "Беларусь 1".

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