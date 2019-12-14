Об интересных событиях недели - в шоу "Макаенка, 9". В 20:00 на "Беларусь 1"

На этой неделе состоялся финал проекта Social Weekend. В Минске выбрали лучшие социальные идеи. За победу на конечном этапе боролись 18 стартапов. Среди категорий - образование, медицина, инфраструктура городов, экология. Какие идеи сегодня в тренде - узнаем у организатора проекта Александра Скрабовского. А также последний концерт "Без билета". Группа после 20 лет завершает карьеру. Обо всем сегодня в 8 вечера на "Беларусь 1".



