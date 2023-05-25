О патриотизме, истинном лице беглых и двух годах осмысления смотрите 25 мая в фильме АТН

Пока польские экстремистские помойки перемывают кости помилованному Президентом Беларуси Протасевичу, очередной так называемый "палітвязень" решил выложить начистоту все, что наболело, и запросил встречу с журналистами, с которыми в 2020 году был радикально противоположных политических взглядов.

Покаяние - дело хорошее. Но вот смогут ли когда-нибудь простить их белорусы за то, что они сделали? Об искуплении вины, истинном лице беглых и двух годах осмысления, а также о патриотизме и лжепатриотах в фильме "ДЕЛОК. По ту сторону протеста". Смотрите 25 мая после"Панорамы".