Об историческом контексте Дня Независимости в Беларуси - в рубрике "Площадка"

Независимость в наше время очень дорого обходится для любого государства. Каждый выбирает по себе: принимать самостоятельные решения или слушать в телефонной трубке рекомендации от человека с акцентом.



В прошлом году независимость Беларуси прошла очередную аккредитацию от международного сообщества. Тем более значимым и ценным в этом году становится празднование 3 Июля. Об историческом контексте Дня Независимости в Беларуси и прошлых аккредитациях аналитик Андрей Сыч в рубрике "Площадка". Создание Организации Объединенных Наций и партизаны во главе страны. Что стоит за независимостью Беларуси, и как наша страна обрела право принимать самостоятельные решения? Разберемся вместе.

Существуют сторонники идеи, в которой говорится, что независимость Беларуси досталась случайно

Мол, все страны за нее воевали, проливали кровь, а на белорусов она упала как манна небесная при развале Советского Союза. Почему это не так?

Прежде всего стоит отметить, что контуры современной Беларуси, которую мы все привыкли видеть, получили такие очертания только в 1939 году во время освободительного похода Красной армии. Тогда из-под польской оккупации были освобождены западные территории страны.

Белорусы под польским сапогом считались людьми второго сорта. Спустя несколько лет на нашу землю пришли похожие "любители расовой теории, деления людей на качественных и не очень". Началась Великая Отечественная война.Свою независимость белорусы в составе великого советского народа отстояли во время экспансии Третьего рейха на Восток.

Возможность принимать самостоятельные решения досталась нашим родным и близким слишком большой ценой

Годы фашистской оккупации сопровождались геноцидом белорусского народа и тактикой выжженной земли. На территории Беларуси действовало 250 лагерей смерти, было проведено 140 карательных операций, замучено и убито порядка 3 миллионов человек. Только представьте, что каждого третьего вашего близкого человека в один момент может не стать. От одной мысли об этом бросает в дрожь.

Ужасы тех событий окончательно выкристаллизовали самосознание белорусов. Очень ярко проявилась персональная ответственность за землю, на которой мы живем. Желание сохранить родину для будущих поколений привело к массовому партизанскому движению. Народное сопротивление оккупантам на территории Беларуси как ни в какой другой европейской стране носило всеобъемлющий массовый характер. Беларусь заслуженно считается страной-партизанкой.

Герои партизанского движения стали национальной гордостью и руководителями страны

Именно герои партизанского движения стали впоследствии национальной гордостью и руководителями страны. Важнейшим событием в получении самостоятельной политической субъектности для Беларуси стало формирование Организации Объединенных Наций, где БССР выступала в качестве одного из суверенных учредителей наравне с остальными государствами.





После развала СССР Беларусь оформилась как самостоятельный субъект международных отношений

27 июля 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете БССР. Именно эта дата в дальнейшем на протяжении нескольких лет отмечалась как День Независимости. Однако стоит отметить, что развал Советского Союза воспринимается у белорусского общества как трагические события, ведь для большинства граждан он ассоциируется с утратой интеграционного проекта, который формировался поколениями. Именно поэтому в дальнейшем наше общество с таким энтузиазмом поддержало процесс создания Союзного государства с Россией.





Дату празднования Дня Независимости было решено определить с помощью традиционной в Беларуси формы народовластия