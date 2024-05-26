80 лет назад французская авиация, сражаясь против фашистов, вошла в состав 3-го Белорусского фронта. Позже прославится как легендарный полк "Нормандия - Неман".

Неужели даже этот неоспоримый факт из героического прошлого позволяет западным политикам в той же Франции заниматься переписыванием истории?

Неужели забыли, как в 60-х страна вышла из объединенного военного командования НАТО, потому что в альянсе видели угрозу своему суверенитету, когда выступали против "железного занавеса"?