Об истории и настоящем храма Александра Невского в Минске расскажет новая серия проекта "Сіла веры"

Александро-Невский собор на воинском кладбище Минска даже в наше мирное время сохраняет свое историческое кредо и молится за души людей.

Православному дому Божиему 125. Он был основан как воинская церковь, где православные солдаты и офицеры молились перед походами и поминали своих сослуживцев, павших за Отечество. И сегодня в Александро-Невском храме вспоминают и совершают службы за почивших в пяти войнах: Крымской, Русско-турецкой, Русско-японской, Первой и Второй мировой. Об истории и о сегодняшнем дне одного из самых любимых и старинных храмов столицы смотрите в проекте "Сіла веры".