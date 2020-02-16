Архитектор В. Аладов об истории создания спортивных Раубичей

По завершении чемпионата мира, который проходит в итальянском Антхольце, внимание биатлонного мира переключится на два соревнования в Раубичи, которые уже давно являются одной из спортивных визитных карточек Беларуси и одним из европейских центров биатлона. Однако немногие знают, что именно наш спорткомплекс дал импульс стадионному формату биатлонных трасс в Европе.А создал знаменитый облик Раубичей легендарный архитектор Вальмен Аладов, который накануне отметил 90-летний юбилей! Специально для "Главного эфира" он рассказал об истории создания каждого объекта Раубичей и вспомнил, как спортивный комплекс удалось построить всего за год.



Он идет по прекрасно знакомым местам неспешно, поэтому у нас есть время оценить особенность момента. Ведь 12 февраля ему 90! Пережил войну, эвакуацию из охваченного войной Минска и возвращение в любимый город. Вальмен Аладов из той когорты архитекторов, которые создавали облик послевоенного Минска. И именно он стоял во главе команды, которая придумала знаменитые детали спортивных Раубичей, и что важно - воплотила их в жизнь.







Но пока на время покинем 2020 год и вернемся на несколько десятилетий в прошлое. С 60-ых годов 20-го века все чаще в нашей республике появляются уникальные спортивные объекты - выделяется Дворец спорта архитектора Филимонова. Развитию инфраструктуры способствуют и Олимпийские игры в Москве. Реконструирован стадион "Динамо" (современному поколению знакомо это явление), база в Ратомке, появилась шикарная база олимпийской подготовки в Стайках, "Трудовые резервы" - это уже середина 80-ых. Но еще раньше, в начале 70-ых, в Минской области на пути в Логойск по счастливому стечению обстоятельств появляется хорошо знакомый нам спортивный комплекс.



В Государственном архиве Республики Беларусь, а именно - в архиве научно-технической документации по-прежнему можно найти акварель кисти Аладова - именно эта гостиница под номером один стала первой, которая создавала облик Раубичей. Замечаем, что архитекторы той поры умели способности к высокому изобразительному искусству. Построили спорткомплекс в Раубичах в удивительно короткие сроки. Строителям хватило лишь одного года. На то была веская причина: в 1972 году было принято решение о проведении чемпионата мира на территории Советского Союза. Сразу несколько плюсов сложились в пользу Беларуси - климат, пересеченная местность и близость к аэропорту.



Многие кадры тех эпох знакомы сегодня всем любителям биатлона, кто бывает на соревнованиях в Раубичах. И уже тогда интерес к нашему любимому зимнему виду спорта был сродни ажиотажу. Были здесь и занятные соревновательные нововведения.Раубичи после дебютного чемпионата мира примут форум 1982 года, 1990-го. Пройдут здесь в будущем и чемпионаты Европы по биатлону, чемпионат мира по лыжным гонкам, этапы Кубка мира по фристайлу. Но и совсем скоро, кроме этапа Кубка мира 2022 года, в начале марта мы примем этап Кубка IBU. Раубичи, созданные 46 лет назад этим молодым дедушкой, продолжают жить такой же молодой жизнью и сегодня, с большими и амбициозными планами.

