Об изменениях, которые важны для каждого, расскажут белорусы в проекте АТН "Де-факто"

Каким будет Основной закон нашей страны - решим вместе совсем скоро. Одно из изменений касается атомной энергетики. После того как наша страна официально стала ядерной державой, белорусы посчитали важным прописать в новой Конституции пункт о мирном атоме. Об изменениях, которые важны для каждого, в проекте Агентства теленовостей "Де-факто" рассказывают сами белорусы.