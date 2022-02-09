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Об изменениях, которые важны для каждого, расскажут белорусы в проекте АТН "Де-факто"

Каким будет Основной закон нашей страны - решим вместе совсем скоро. Одно из изменений касается атомной энергетики. После того как наша страна официально стала ядерной державой, белорусы посчитали важным прописать в новой Конституции пункт о мирном атоме. Об изменениях, которые важны для каждого, в проекте Агентства теленовостей "Де-факто" рассказывают сами белорусы.


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