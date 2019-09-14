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Трехмерный биопринтер, биочип, прибор, изучающий активность мозга, - за этими изобретениями белорусских ученых будущее
Мы уже не представляем нашу повседневную жизнь без высоких технологий. Они активно внедряются во все сферы. Трехмерный биопринтер, биочип, установка для процессов запоминания и прибор, изучающий активность мозга - все это разработки наших ученых, о которых, кстати, знают и за рубежом.
О том, за какими изобретениями будущее, расскажет Юлия Хмель. Здесь, в лаборатории нейрофизиологии, изучают терра инкогнита человеческого организма - мозг. Разбираются, как влияют различные субстанции на взаимосвязь, например, между кишечником и серым веществом. Чтобы показать принцип работы, нам демонстрируют опыт на игрушке. В изучаемую область вводят электрод. Так на специальной установке фиксируется глубокая температура тела, электрокардиограмма и частота разрядов нейронов головного мозга.
Такие эксперименты проходят под глубоким наркозом животных. У них же другие специалисты берут гиппокамп - отдел мозга, отвечающий за память. И регистрируют все процессы запоминания. Так благодаря прибору ученые могут устранить, например, побочные эффекты от лекарств, которые могут ухудшать запоминание и сосредоточенность человека. Ткани и даже целые органы из живых клеток: в Институте физиологии теперь возможно и такое.
В лаборатории нейрофизиологии ученые тестируют трехмерный биопринтер
Слой за слоем устройство наносит "живые" чернила на специальный гидрогель. Еще одно уникальное изобретение - биочип. На его поверхности располагаются 64 сенсора, которые и регистрируют электрические свойства нервных клеток. Для этого на сенсор размещают напечатанную на принтере ткань. И если устройство покажет так называемый разговор клеток друг с другом, то значит эта ткань готова к имплантации человеку.
За биопринтером большие перспективы, уверяют ученые
Пока же все опыты проходят на животных. Следующий шаг - человеческий организм. Качество уже позволяет применять технологию в восстановительной медицине, говорят специалисты. Осталось лишь решить юридические вопросы. Разработкой белорусских ученых уже заинтересовались в Китае, США, Польше, Франции и Германии. В первую очередь привлекает цена, а качество не уступает зарубежным аналогам. Такой принтер пока единственный в Беларуси. Но уже сейчас в Институте физиологии идет работа над вторым.
И это только начало, говорят в Институте физиологии. Некоторые проекты (а речь о стволовых клетках) уже прошли клинические испытания на пациентах, причем успешно. И пусть многие проекты еще в разработке, главное, что медики и ученые говорят на общем языке, который позволит делать жизнь белорусов здоровее.
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