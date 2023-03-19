О хатынских карателях - в документальном фильме "Они сжигали Хатынь" из серии "Без срока давности"

22 марта - дата, о которой знает каждый белорус. День трагедии в Хатыни. Ее сожгли вместе с жителями 80 лет назад. 22 марта 1943 года в небольшой лесной деревушке на 26 дворов остановилась жизнь. В память о 149 ее жителях, погибших от рук нацистских палачей, каждые 30 секунд звонит колокол.

Долгое время информация о хатынских карателях была закрытой. Все знали лишь одно - ее сожгли фашисты. Сравнительно недавно историки и архивисты осторожно стали говорить о 118-м украинском полицейском батальоне, причастном к уничтожению Хатыни.

Уголовные дела на хатынских палачей легли в основу нового документального фильма "Они сжигали Хатынь" из серии "Без срока давности" - совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета госбезопасности Беларуси.

Он выйдет в эфир в день трагедии, 22 марта, перед "Панорамой" на "Беларусь 1" и "Беларусь24". Автор фильма - Елена Бормотова - детально о тайном в делах военных преступников.

Центральный архив Комитета государственной безопасности Беларуси. Хранилище с делами, которые являются госсекретом страны. Многотомные уголовные дела номер 26613, 26615 и 26619 - все по обвинению палачей Хатыни. Одиночные в отношении Васюры и Мелешко. Групповое в отношении Лакусты, Кнапа, Курки, Лозинского и Сахно.

В общей сложности порядка 200 томов, где собраны доказательные материалы от постановления на заведение уголовного дела до протоколов допросов, очных ставок, экспертиз, протоколов допросов свидетелей, самих подозреваемых. Юрий Зверев, историк спецслужб, кандидат исторических наук

Все обвиняемые по трем уголовным делам в годы Великой Отечественной войны служили в 118-м украинском полицейском охранном батальоне. Он был сформирован в Киеве, в августе 1942-го, а через несколько месяцев направлен в Беларусь для борьбы с партизанами. А это предполагало участие в карательных акциях.

Самая известная операция батальона - уничтожение деревни Хатынь.

Все лица, которые там участвовали, они известны на сегодняшний день. Единственно, да, столько лет мы не могли рассказать ту правду, которая на самом деле была. Что это не немецкие регулярные войска провели эту операцию. Всю грязную работу исполнил 118-й украинский, где-то встречается название, националистический, карательный батальон. Дмитрий Воропаев, начальник Центрального архива КГБ Беларуси

Из-за убийства шефа первой роты 118-го украинского полицейского батальона Ханца Вельке - олимпийского чемпиона 1936 года в толкании ядра и нескольких полицейских, каратели пришли в Хатынь. Сюда после акции последовали партизаны. Это было примерно в три часа дня, в понедельник 22 марта 1943 года. Всех жителей согнали в сарай, который принадлежал Иосифу Каминскому.

Затем переводчик батальона Лукович - выходец с Западной Украины - по указанию Васюры, подбежал к сараю и поджег крышу сарая. Евгений Далидович, сотрудник управления КГБ Беларуси по Гродненской области (1957-1988 гг.), полковник в отставке

Мне только помнится, когда их сгоняли, очень был нервный крик. Очень кричали, плакали, голосили... Я как приду в Хатынь, так прямо всегда как-то ощущаешь это. Нина Чистякова, жительница д. Мокрадь Логойского района

По приказу командира батальона Корнера пулеметчики стали обстреливать сарай, чтобы шансов выжить не осталось ни у кого.

Именно он стал братской могилой для 149 человек. Самому старшему - 69 лет, младшему не было и двух месяцев.

Спустя несколько дней после трагедии хатынцев хоронили жители соседних деревень. Они выкопали три ямы-могилы. В одной захоранивали целые обгоревшие тела, во второй фрагменты тел, в третьей - пепел. По христианской традиции, установили три креста. Эти братские могилы и стали первым мемориалом в Хатыни.

На палачей Хатыни в 1973 году вышли гродненские следователи. Случайно или нет, но уголовное дело было возбуждено 21 марта 1973 года, к 40-летию трагедии. Первым арестовывали донецкого шахтера Лакусту.

Начали у него спрашивать: Где ты был в годы Великой Отечественной войны? Он отвечает, а вы откуда? Мы из Гродно. Я вас давно уже ждал. Евгений Далидович, сотрудник управления КГБ Беларуси по Гродненской области (1957-1988 гг.), полковник в отставке

Лакусту доставили в Гродно. Затем - с августа по октябрь арестовали еще четверых: Кнапа, Курку, Лозинского и Сахно. 15 марта 1974-го огласили приговор - четверых приговорили к высшей мере наказания, Сахно получил 12 лет.

Затем помиловали еще троих. Расстреляли лишь Лакусту. Еще до оглашения приговора первой пятерке, было возбуждено уголовное дело по обвинению Василия Мелешко.

Они сразу не сознавались. Когда изучаешь дело, первые протоколы идет общее. Потом, когда предоставляются факты, показания свидетелей, очные ставки. Это кропотливая, тяжелая работа следователя. Они начинают сознаваться, начинают говорить больше такого, что они стали и все начали рассказывать не было. Нет. Александр Кислицкий, историк спецслужб

Интересный момент, во время следствия в отношении Мелешко, Васюра проходит как свидетель! Хотя в 1974 году, по вновь открывшимся обстоятельствам, собирались возбудить уголовное дело по обвинению Васюры. Но производство было прекращено. И лишь в марте 1986-го возбуждают уголовное дело.

24 апреля 1986 года мы его задержали, а через дней 10 меня послали в командировку вторично в Великую Дымерку. Я допрашивал его дочку - учительницу русского языка и литературы. В средней школе она работала. Она умоляла, чтобы не сообщали на работу, потому ее уволят. Игнатий Ярошевич, подполковник в отставке

Он задерживался в Гродно и содержался в следственном изоляторе УВД по Гродненской области. Когда здесь уже шел процесс и до исполнения приговора, он находился в следственном изоляторе КГБ Республики Беларусь, в одиночной, естественно, камере до последнего часа. Алексей Васильев, историк спецслужб