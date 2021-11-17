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Об обстановке в логистическом центре на границе - репортаж К. Лебедевой

Репортаж Ксении Лебедевой о том,какая обстановка в логистическом центре, который стал временным убежищем для мигрантов. Подробности в видео.

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