Об опасности из-за сильного ветра в Беларуси предупредило МЧС

МЧС предупреждает об опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В Беларуси сегодня ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. В этой связи возникает ряд опасностей, а именно: сильный ветер может повредить или оборвать линии связи и электропередачи. Это повлечет нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.