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Об опасности из-за сильного ветра в Беларуси предупредило МЧС

Об опасности из-за сильного ветра в Беларуси предупредило МЧС

МЧС предупреждает об опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В Беларуси сегодня ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. В этой связи возникает ряд опасностей, а именно: сильный ветер может повредить или оборвать линии связи и электропередачи. Это повлечет нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.

Кроме того, существует риск повреждения или обрушения слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений. Опасность может представлять и падение деревьев из-за сильных порывов ветра.

Фото из открытых интернет-источников

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