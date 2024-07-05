3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Об особенностях иудейского духовного образования в Беларуси расскажем в проекте АТН "Сіла веры"
В Беларуси действуют 3 иудейских религиозных объединения, 51 община, 10 синагог. Около 60 тыс. граждан Беларуси относят свое вероисповедание к иудейскому. Основные локации на карте страны, где проживает большинство представителей иудаизма, - Минск, Бобруйск, Барановичи, Мозырь, Пинск и Полоцк. А где у нас можно выучиться на священнослужителя? Об этом расскажут создатели проекта Агентства теленовостей "Сіла веры".
Смотрите в пятницу, 5 июля, в 12:40 и в субботу, 6 июля, в 7:35 на канале "Беларусь 3".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов