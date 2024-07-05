Об особенностях иудейского духовного образования в Беларуси расскажем в проекте АТН "Сіла веры"

В Беларуси действуют 3 иудейских религиозных объединения, 51 община, 10 синагог. Около 60 тыс. граждан Беларуси относят свое вероисповедание к иудейскому. Основные локации на карте страны, где проживает большинство представителей иудаизма, - Минск, Бобруйск, Барановичи, Мозырь, Пинск и Полоцк. А где у нас можно выучиться на священнослужителя? Об этом расскажут создатели проекта Агентства теленовостей "Сіла веры".