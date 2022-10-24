Об особенностях кредитования при приобретении жилья рассказала эксперт

"Для решения жилищной проблемы граждане могут прибегнуть к получению кредита на общих условиях. Но в этом случае сроки будут относительно малы (от 5 до 10 лет), а суммы ежемесячных платежей - достаточно велики (2500-5000 белорусских рублей при максимальной общей сумме кредита 120-200 тысяч рублей). Улучшить данные условия можно при помощи специального банковского продукта по партнерским программам с застройщиками. В таком случае сроки кредитования увеличиваются (в среднем до 15 лет), а процентные ставки снижаются (в среднем с 20 % до 16 % годовых). Можно прибегнуть и к так называемому льготному кредиту со специальной ставкой и условиями. Речь идет о кредитовании для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Им могут воспользоваться граждане, проживающие и/или имеющие право наследства в помещении меньше 15 квадратных метров в целом по стране, а в Минске - меньше 10 квадратов. При таком виде кредитования применяется не только уменьшенная процентная ставка (12-15 % годовых), иногда государство может освободить от оплаты части суммы основного долга по выданному кредиту. Это касается, например, многодетных семей", - пояснилакандидат экономических наук.