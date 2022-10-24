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Об особенностях кредитования при приобретении жилья рассказала эксперт
Сегодняжилищные кредиты выдают все крупнейшие банки Беларуси, пишет sb.by. На какие особенности стоит обратить внимание тем, кто решил улучшить свои жилищные условия, объяснила кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела УО "БГЭУ" Татьяна Леонович.
"Для решения жилищной проблемы граждане могут прибегнуть к получению кредита на общих условиях. Но в этом случае сроки будут относительно малы (от 5 до 10 лет), а суммы ежемесячных платежей - достаточно велики (2500-5000 белорусских рублей при максимальной общей сумме кредита 120-200 тысяч рублей). Улучшить данные условия можно при помощи специального банковского продукта по партнерским программам с застройщиками. В таком случае сроки кредитования увеличиваются (в среднем до 15 лет), а процентные ставки снижаются (в среднем с 20 % до 16 % годовых). Можно прибегнуть и к так называемому льготному кредиту со специальной ставкой и условиями. Речь идет о кредитовании для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Им могут воспользоваться граждане, проживающие и/или имеющие право наследства в помещении меньше 15 квадратных метров в целом по стране, а в Минске - меньше 10 квадратов. При таком виде кредитования применяется не только уменьшенная процентная ставка (12-15 % годовых), иногда государство может освободить от оплаты части суммы основного долга по выданному кредиту. Это касается, например, многодетных семей", - пояснилакандидат экономических наук.
Также специалист обратила внимание, что при льготном кредитовании существуют ограничения по максимальным суммам выдаваемых кредитов - либо до 90 % стоимости жилья, либо не более 200 тысяч белорусских рублей. "В таких случаях сроки кредитования более продолжительные - до 20 лет. В данный момент жилищные кредиты выдают все крупнейшие банки страны, однако в некоторых кредитование жилья приостановлено. Лучшим вариантом будет взять кредит на жилье в том банке, где меньше процентная ставка и стоимость регулярных платежей. Также необходимо максимально учесть все свои права на льготы и характер кредитных отношений с конкретными банками. Но следует учесть, что в таком случае без справок о доходах и, как правило, без поручительства третьих лиц не обойтись", - отметила Татьяна Леонович.
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