Об отмене порога явки избирателей и других новостях в избирательном процессе - в рубрике "План Б"

Сбор подписей для выдвижения кандидатов в депутаты завершится 15 января. Беларусь готовится к выборам и единому дню голосования. Народных избранников, депутатов всех уровней белорусы будут выбирать 25 февраля. Анастасия Бенедисюк рассказала об избирательном процессе и новостях по теме за уходящую неделю.

4 млрд человек (это почти половина населения земли, включая белорусов) в 2024 году будут делать выбор. Этот год уже назвали "матерью всех избирательных годов". Определиться предстоит 64 государствам. Помнить стоит про президентские кампании в России и Украине, держать в уме ноябрьскую интригу в США. Если только посмотреть на карту, то политический мир реально замер. 10 европейских лидеров могут смениться. Парламентские выборы пройдут в 11 странах, включая Беларусь.





Понимая, как зыбко все вне страны, абсолютно очевидно и здраво выглядит корректировка белорусского Избирательного кодекса, которую провели относительно недавно. На депутатский мандат не могут претендовать обладатели карт поляка и представители иных гражданств. Представлять интересы белорусов должен: а) белорус; б) патриот. Как бы пафосно это ни звучало.

Избранникам мы поручаем вершить наши судьбы, даем им возможность определять, как будет жить и развиваться наша страна, поэтому, безусловно, важно, кто будут депутаты, как они распорядятся вверенными им полномочиями. Это касается каждой страны независимо от политического режима, в котором находится та или иная страна, независимо от исторических условий, в которых она развивается. Выборы дают возможность любому гражданину поучаствовать в управлении государством и повлиять на исход дела. Виолетта Козловская, декан юридического факультета ВГУ имени П. М. Машерова

10 января завершился этап образования участков для голосования. Их образовано почти 5,5 тыс. И только внутри страны. Наибольшее число создано в Гомельской и Минской областях. Участковые избирательные комиссии будут сформированы не позднее 25 января.

Выборы в Беларуси - это выбор Беларуси согласно нашему законодательству. На это обращает внимание и председатель ЦИК. Игорь Карпенко прокомментировал решение не приглашать наблюдателей от ОБСЕ: "В мае на сайте ОБСЕ появился доклад "о серьезной угрозе человеческому измерению в Беларуси" после 2020 года, где все в негативных тонах было оценено, в частности, референдум, проведенный в феврале 2022 года, и политическая реформа. Для меня понятно, что все это было предсказуемо. Хотя как один из субъектов, кто приглашает международных наблюдателей, считаю, что наблюдатели должны быть. И они у нас будут".





Уже сегодня есть обратная связь от миссии СНГ, Межпарламентской ассамблеи. Возможность наблюдать за выборами будет и у индивидуальных экспертов, в том числе из Евросоюза. Но, конечно, надо получить аккредитацию. Что до ОБСЕ, то о своем решении белорусская сторона уведомила Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Состояние системы ОБСЕ по наблюдению за выборами дает определенные географические, функциональные перекосы. Решение, которое бы ни было принято белорусскими властями, это всем известная атмосфера межгосударственного взаимодействия на пространстве ОБСЕ. В последние три-четыре года деградация атмосферы межгосударственного взаимодействия как по двусторонней линии, так и внутри организации достигла критической точки. Практически это проявляется в остром кризисе доверия, в нарушении традиций уважительного, дипломатически корректного диалога. Проявляется также в нарастания враждебности, остракизма в отношениях между государствами. Все это, к нашему большому сожалению, ставит под сомнение возможность традиционного выполнения государствами - друзьями ОБСЕ своих обязательств в рамках организации. Андрей Дапкюнас, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ

В ОБСЕ выразили сожаление. Мы, знаете ли, тоже его выражаем на отсутствие объективности, заготовленные бумажки, которые зачитывали, не отрывая глаз от заранее написанного текста. Впрочем Беларусь готова пересмотреть решение, если вмешиваться во внутренние дела не будут и от санкций откажутся.





"Голосуя один раз в 5 лет, избиратель имеет возможность более осознанно подойти к процессу голосования, принять взвешенное решение, поскольку не так часто доведется ходить на выборы. Необходимо ознакомиться с программой каждого кандидата, принять решение, за кого вы будете голосовать, выбрать наиболее достойного", - объяснила Виолетта Козловская. Также она подчеркнула, что в отличие от множества стран, в Беларуси сохраняется право проголосовать против всех. Этим тоже обеспечивается определенная свобода выбора каждого избирателя, об этом праве не стоит забывать. Будет обеспечена и тайна голосования.

В общей сложности избирается более 12,5 тыс. депутатов. Из них 110 в Палату представителей. Выдвигаются сбором подписей от трудовых коллективов и политических партий. Цифры меняются. По 15 января включительно можно подать документы в окружные комиссии. Есть единичные случаи, когда кому-то отказывают по причине, например, недостоверной информации.

С 16 по 30 января кандидатов будут регистрировать. А дальше (по 24 февраля включительно) самое интересное для нас, избирателей, - агитация. Программы, предвыборные обещания можно услышать в том числе по телевидению.

Есть определенные условия: кандидат не имеет права призывать к свержению власти и конституционного строя, а также к срыву выборов, заниматься подкупом в виде раздачи подарков, денег избирателям. В остальном творческий полет в представлении программы. Александр Щекович, председатель Минской городской избирательной комиссии

Еще один важный момент в нынешней избирательной кампании в Беларуси - отмена порога явки избирателей.

Единый день голосования в Беларуси пройдет 25 февраля. Предусмотрено и досрочное голосование. Оно начнется за 5 дней до 25 февраля.