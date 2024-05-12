Об украденном детстве и женской судьбе на сложном пути до Дня Победы рассказала ветеран Великой Отечественной Ирина Вендина

Ветераны Великой Отечественной - вот кто точно знает, как надо, и как не надо жить. Журналисты, работающие в День Победы на возложении в Минске, признавались, что всех героев знают в лицо. Каждого и в этот раз высматривали и ждали. К сожалению, с каждым годом их все меньше. Подробности в сюжете Анастасии Бенедисюк.

Только после часового общения Ирина Вендина решилась выйти на улицу. Такое теперь редкий случай. Она все больше сидит и все меньше видит. Ей 97. Начало войны встретила здесь же. 27 июня в Прудянскую Слободу зашли немцы и сожгли деревню. Людей вывозили в Тростенец. Оттуда, как известно, не возвращались. Брат - военный летчик, сестра расклеивала листовки, мама пекла хлеб партизанам, отец, которому было за 50, был связным подпольщиков. Ирина Вендина за ним следом босыми ногами бегала в Минск на задание на явочную квартиру.

Я просто шла и знала, что там есть человек, подпольщик, которого мне нужно забрать и привести в партизанский отряд. Он должен был получить задание. Потом я приводила в свой дом, в кладовку, там он спал. Ирина Вендина, ветеран Великой Отечественной войны

И без таких маленьких людей (очень много детей было в рядах партизан и подпольщиков, а еще старики. Это кроме крепкого взрослого населения) не было бы большой Победы. Беларусь партизанская - гордо говорим мы сегодня. Общенародное движение. Народные мстители были в лесах, у железных дорог. За период войны партизаны пустили под откос более 11 тыс. вражеских эшелонов.

"Выбора, быть партизаном или не быть, не было. Когда деревня сгорела, у молодежи месть пошла. Все остались на пепелищах и делали свое дело", - рассказала Ирина Вендина.

Ветеран войны показала и свои медали: орден Отечественной войны, медаль Жукова, медаль за Победу над Германией 1941-1945 годы.

А сколько близких и односельчан потеряла, скольких расстреляли или сожгли на ее глазах. Помним, школьница. Ей еще косы плести и плести и выбирать платья. А она попадает в тюрьму, там допрос и стул электрический.

Три недели я провела в тюрьме. Такого ужаса насмотрелась. Эти изможденные люди. Ну и последний допрос вел уже мужчина с таким чистым русским говором, в светлом немецком костюме, уже собаки и стула не было. И он мне говорит: "Ира, тебе сегодня 17 лет, а тебе надо умереть". Я сказала тогда, что я умру, как все умирают. Ирина Вендина

Ирина Вендина четко следовала легенде. Не сдала никого, не раскрыла команду, не рассекретила явочную квартиру. И ей поверили. Спустя 3 недели отпустили, заразив тифом. 9 мая 1945 года - это уже практически год после освобождения родной деревни. К тому моменту семья Вендиных уже возделывала почву, сеяла хлеб, строила дома. Ирина решили посвятить жизнь медицине. Ее вдохновила местный фельдшер Тамара. Красивую брюнетку фашисты заморозили до смерти. Глумились, обливая холодной водой.

"Сейчас Беларусь не сравнится ни с чем. Не сравнится и с довоенной. Наша страна - целый музей, красивая и чистая", - поделилась ветеран Великой Отечественной войны.

Ирина Вендина видит, что происходит в мире. У нее есть на это свое мнение и на него она имеет право. С ужасом следит, как еврей по национальности Зеленский уничтожает свой народ, как прибалты стирают историю.

Очень правильно говорит Лукашенко. Народу только надо организоваться и одуматься. Самое главное, мы никому не мешаем и нас вы не трогайте! Ирина Вендина