Кому из белорусов понравились усовершенствованные требования к состоянию здоровья военнослужащих - в проекте "Диспозиция"

Белорусские Вооруженные Силы - уже далеко не те, что были в 90-х. Модернизация произошла серьезная. А вот требования к будущим солдатам во многом остались прежними. Их тоже пересматривают. Касается это в том числе здоровья.

Минобороны и Министерство здравоохранения совершенствуют требования к состоянию здоровья военнослужащих. Вызвано это целым рядом причин. Тема уже широко обсуждается в обществе, а подробности - в проекте "Диспозиция".

Тема многим может стать близкой, а для некоторых это уже чистый источник обвинений государства. Итак, в Беларуси пересматриваются, сразу подчеркну, точечно пересматриваются медицинские показатели относительно потенциальных военнослужащих - солдат, контрактников, резервистов, курсантов.

Хотя справедливости ради стоило бы отметить, что вполне резонными нынче были бы иные вопросы, а именно - почему мы резко не наращиваем армию в условиях, когда это делают все вокруг? Да мы динозавры в регионе! Польша так вообще - в полтора раза войско увеличивает, Франция с Германией уже начали конкурировать за право иметь самую мощную армию в Европе, балтийские тигры наперебой сообщают о формировании каких-то подразделений; впрочем, они всегда что-то такое сообщают, хотя призыв некоторые действительно возвращают. И тут опять особняком Беларусь, тоталитарно не реагируем на всеобщую нервозность. Компенсируем военное количество качеством. Почему об этом молчат беглые? Где западные политики, отчего не замечают, что мы отстаем, не становимся на демократические рельсы милитаризации? Резонный ведь вопрос…





Но вернемся к здоровью. Вы знаете, что такое раньше было развернуть антенну мощной станции связи? Или локатор? А как оно было траншею без землеройной машины отрыть? Сейчас большинство процессов автоматизированы, здоровье былинных богатырей не нужно. И так везде, не только в военной жизни. А вот требования медицинские в армии остались прежними. И это тоже причина нововведений.

Не учтены особенности и подходы к определению состояния здоровья в связи с поступлением в войска новых образцов военной техники и изменением форм ведения боевых действий. Есть определенный перечень заболеваний, который в 90-х годах, когда на вооружении стояли другие образцы техники, не позволял молодому человеку исполнить свою воинскую обязанность. Сегодня с развитием высоких технологий молодой человек с такими заболеваниями вполне успешно может выполнять обязанности оператора систем противовоздушной обороны либо быть оператором спутниковой системы связи. Светлана Кашура, заместитель начальника медицинской части главного военного клинического медицинского центра

Речь идет о тех болезнях, о которых и друзьям не говорим. И на стройке с такими трудятся, и за баранкой, и в сельском хозяйстве, и много где. А вот Денис Копачель с детства грезит армией. Но есть нюанс, который вполне себе можно со временем вылечить, преодолеть. Так что, сразу шлагбаум на дороге парню ставить?





Вроде, как пытаешься, все делаешь для этого, а потом из-за какой-то мелочи тебя просто не допускают, это очень обидно. Вот у меня с детства как поставлено, так я к этому иду, не просто как для галочки, а именно цель. Денис Копачель, школьник

А встречаются и вообще поразительные пробелы. К примеру, до сих пор с советских времен не учтено, что зрение научились восстанавливать лазером.

Хотела поступить на факультет разведки. Я проходила пока одну комиссию, и там я узнала, что не подхожу по своему зрению в разведку, и очень расстроилась на самом деле, потому что желание очень большое было. На самом деле это особенность плохого зрения на один глаз, мне это вообще никак не мешало в жизни, если бы мне предоставили шанс изменить, то я бы, скорее всего, поправила зрение, даже возможно, я пойду и сделаю лазерную коррекцию, потому что огромное желание на самом деле поступить. Если бы требования изменились на медкомиссии, то я бы очень была счастлива, потому что это мечта и очень хочется ее реализовать. Полина Бурбуть, школьница

А ведь в разведке тьма специальностей, некоторые не предполагают острое зрение. А требования ко всем одинаковые. Так, может, действительно стоит более разумный подход по отбору внедрить?

Вполне комично выглядят порой и некоторые маркеры по лишнему весу для армии. Особенно, когда они становятся препятствием пойти в войска для спортсменов - тяжелоатлетов или представителей других силовых видов.

Есть и обратная сторона медали. Тут тоже интересно. Вот кстати, замечено: легкая степень плоскостопия пить пиво не мешает, а Родину научиться защитить, оказывается, помеха. Не поможет медсправка и если в квартиру к вам вломится преступник. То же самое касается страны…

Но меня, откровенно говоря, волнует иной аспект. А что скажут по поводу точечной медицинской корректировки те, кто служит прямо сейчас - за всех служит? А ничего не скажет. Некогда... Вот сейчас, к примеру, на летно-тактическом учении - там ведь и срочники участвуют. И мирное наше небо - их заслуга.

Вот уж кому не до стрессов и депрессий. Потому и возвращаются после армии закаленными и телом, и характером. Вооруженные Силы - та еще, кстати сказать, здравница. Спросите у тех, кто отслужил.