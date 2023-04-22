Антифашистский форум в Минске дал четкий сигнал о приближающейся угрозе

Объединить человечество в борьбе с угрозой фашизма, которая нарастает в мире. Такая цель у открывшегося сегодня в Минске антифашистского форума, объединившего делегатов из 50 стран.

Приветствие его участникам направил Президент.

"Вы поставили перед собой благородную цель - предупредить человечество об опасности очередной мировой катастрофы, одним из проявлений которой становится возрождение самых антигуманных и бесчеловечных идеологий и практик. Казалось бы, навсегда оставленные в прошлом идеи нацизма находят сегодня новых последователей в самых просвещенных странах мира. Поэтому голос сторонников коммунистических идей в борьбе за право каждого человека на мир и созидательный труд должен звучать настойчиво и бескомпромиссно", - говорится в приветствии.

Белорусский Музей Великой Отечественной войны, где состоялось мероприятие, стал фактически местом мозгового штурма левых патриотических сил всего мира - от Пекина до Гаваны. Кроме гостей из Португалии, Германии, Венгрии, ближнего зарубежья, по видеоконференцсвязи подключались представители других стран, кто считает, что пора обратить внимание на то, что человеконенавистнические идеи превосходства одной расы над другой сегодня снова пытаются посеять в умах людей. И с этими проявлениями нужно бороться безотлагательно.

Евгений Горин о том, чем чреваты невыученные уроки прошлого.

Антифашистский форум, призванный сплотить человечество перед вновь возникшей угрозой нацизма и фашизма, неслучайно проходит в Минске. Именно Беларусь первой приняла удар фашистов во время Великой Отечественной войны. Да она и одна из наиболее пострадавших от гитлеризма. Тогда наша страна потеряла каждого третьего, но вышла победителем и получила прививку от коричневой чумы. Неспроста Музей Великой Отечественной часто называется лучшим в Восточной Европе. Дело даже не в этом, а в отношении к истерической памяти, своему прошлому.

На примере Украины все товарищи по коммунистическому движению, все прогрессивное человечество должны понимать зло, с которым мы сталкиваемся сегодня в новом измерении. Мы должны извлечь уроки из нашей истории, потому что благодаря и только под руководством коммунистов, где бы мы ни были - на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, подполье, в застенках гестапо, возглавляя движение Сопротивления в Европе, - именно под руководством коммунистов был побежден фашизм. Пришло время действовать. Мы на антифашистском форуме будем рассматривать как политический манифест то обращение к народам мира, где четко говорится о природе фашизма, говорится о том зле, которое принесли они мировому сообществу. Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины





Неонацизм поднимает голову в некоторых государствах

Если плевать в свое прошлое, настоящее и будущее тебя обязательно накажет. К тому же, как оказалось, обществу, где сносят памятники своих предков, очень легко вдолбить в голову любую чушь. Заставить поверить, что твои соседи - это злейшие враги. А истинные друзья – голоса из-за океана, снабжающие вас оружием, чтобы брат убивал брата. Трудно поверить, что фашизм, которому казалось бесповоротно свернули хребет в середине XX века, прорастет не просто нацистскими шевронами, свастиками, а и действиями – сначала дискриминацией а потом и уничтожением одной группы людей другой по расовому признаку, по языку.





Геннадий Зюганов, председатель ЦК Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Федерального собрания России, выразил надежду, что сегодня на антифашистском форуме участники сообща примут решения, которые позволят сплотить всех патриотов на планете. "Фашизм угрожает каждому из нас", - подчеркнул он.