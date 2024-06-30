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Объединив усилия, Россия и Беларусь стали в два раза сильнее - Матвиенко
25 лет Союзному государству, все ли получилось из того, что задумывалось, спросили председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентину Матвиенко.
Беларусь и Россия, по ее словам, прошли непростой путь. "Были разные подходы, разные видения. И благодаря воле лидеров наших государств - Александра Григорьевича Лукашенко и Владимира Владимировича Путина - найдена формула нашего стратегического партнерства в виде Союзного государства, аналога которой нет в мире, - подчеркнула она. - Это союз двух суверенных государств. Это союз двух братских народов".
Принципы построения Союзного государства на равных, нет старшего и младшего, отметила она. "Это взаимовыгодное сотрудничество. Взаимоуважительное, в рамках которого учитываются национальные интересы. Почему наши лидеры приняли такое решение, - задала вопрос Валентина Матвиенко. - Потому что в конечном итоге это направлено на объединение возможностей, потенциалов наших государств, для того чтобы наши экономики были современные, конкурентоспособные, эффективно развивались. Главная цель - это, конечно, повышение благосостояния, улучшение жизни наших граждан. И вот это получилось".
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России отметила, что успешно реализуются 28 союзных программ, которые позволяют при сохранении суверенитета строить общую экономику. "Наши граждане получили серьезные социальные права, свободы, гарантии на свободное перемещение граждан России и Беларуси, возможность учиться, возможность трудоустроиться. Если бы этого не случилось, то я думаю, с учетом новых реальностей, в которых мы живем, с учетом новых угроз, новых вызовов, желания недружественных стран сдержать развитие России и Беларуси, нам было бы очень трудно. А благодаря тому, что мы создали Союзное государство, сегодня мы вместе, плечо к плечу, успешно противостоим этим новым вызовам. Объемы нашей взаимной торговли растут. Уже более 90 % расчета происходит в наших национальных валютах. У нас растут темпы экономики. Объединим наши усилия, мы стали в два раза сильнее. И Россия, и Беларусь".
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