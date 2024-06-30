Объединив усилия, Россия и Беларусь стали в два раза сильнее - Матвиенко

25 лет Союзному государству, все ли получилось из того, что задумывалось, спросили председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентину Матвиенко.

Беларусь и Россия, по ее словам, прошли непростой путь. "Были разные подходы, разные видения. И благодаря воле лидеров наших государств - Александра Григорьевича Лукашенко и Владимира Владимировича Путина - найдена формула нашего стратегического партнерства в виде Союзного государства, аналога которой нет в мире, - подчеркнула она. - Это союз двух суверенных государств. Это союз двух братских народов".

Принципы построения Союзного государства на равных, нет старшего и младшего, отметила она. "Это взаимовыгодное сотрудничество. Взаимоуважительное, в рамках которого учитываются национальные интересы. Почему наши лидеры приняли такое решение, - задала вопрос Валентина Матвиенко. - Потому что в конечном итоге это направлено на объединение возможностей, потенциалов наших государств, для того чтобы наши экономики были современные, конкурентоспособные, эффективно развивались. Главная цель - это, конечно, повышение благосостояния, улучшение жизни наших граждан. И вот это получилось".