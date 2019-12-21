Объективно. Рождественские балы

Балы организовывают не только в столице и областных центрах, но и в небольших городах. К празднику барышни и кавалеры готовятся задолго - тщательно подбирают образы, а самые ответственные разучивают не менее восьми танцев.



Фотокорреспонденты информационного агентства "БелТА" на неделе побывали сразу на нескольких балах в разных регионах страны. Какие кадры попали в объектив - увидим прямо сейчас в совместном проекте Агентства теленовостей и Белорусского телеграфного агентства (видео).



