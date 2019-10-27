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"Объективно". Белорусско-казахстанский диалог глазами фоторепортеров

Одним из главных событий этой недели стал официальный визит Президента Беларуси в Казахстан. В объективы фото- и видеокамер попали не только официальные встречи, но и открытие комплекса зданий посольства нашей страны, бизнес-форум и даже дружеские объятия Александра Лукашенко с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Белорусско-казахстанский диалог глазами фоторепортеров в нашей рубрике "Объективно" (видео).

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