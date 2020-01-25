Объективно. Лучшие достижения белорусских ученых

Лучшие достижения белорусских ученых - одним кадром. Многие из перспективных проектов были представлены накануне в преддверии Дня белорусской науки, который, к слову, официально будут отмечать уже завтра. Это разработки, о которых часто говорили в течение года. Проекты, которыми действительно стоит гордиться. Правда, некоторые инновации попали в объектив фотожурналистов информационного агентства БелТА впервые. Давайте посмотрим, чем живет белорусская наука сейчас и что в планах (видео).