3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Объем инвестзатрат по белорусско-российским проектам порядка 168 млрд российских рублей - министр промышленности Беларуси
Вместе с российскими партнерами реализуется 27 инвестпроектов. Общий объем инвестзатрат по белорусско-российским проектам порядка 168 млрд российских рублей. Об этом в программе "Главный эфир" заявил министр промышленности Беларуси Александр Ефимов.
"Все проекты в активной стадии реализации. Они также реализуются в графике, продукция по этим проектам уже активно поставляется на общий союзный рынок, - отметил глава ведомства.
С российскими коллегами активно рассматриваются дальнейшие программы развития в части автоматизации и механизации наших производств, сказал министр. "В июле текущего года в рамках ЕАЭС принято решение о совместном развитии производства роботизированных комплексов для оснащения наших промышленных предприятий. На уровне России эта работа финансируется и поддерживается в статусе национального проекта. Мы к этой работе активно присоединились, будем создавать совместно с российскими коллегами принципиально новые виды продуктов, которые позволят автоматизировать наши предприятия", - констатировал Александр Ефимов.
Все интервью смотрите в видео
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов