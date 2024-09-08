Объем инвестзатрат по белорусско-российским проектам порядка 168 млрд российских рублей - министр промышленности Беларуси

"Все проекты в активной стадии реализации. Они также реализуются в графике, продукция по этим проектам уже активно поставляется на общий союзный рынок, - отметил глава ведомства.

С российскими коллегами активно рассматриваются дальнейшие программы развития в части автоматизации и механизации наших производств, сказал министр. "В июле текущего года в рамках ЕАЭС принято решение о совместном развитии производства роботизированных комплексов для оснащения наших промышленных предприятий. На уровне России эта работа финансируется и поддерживается в статусе национального проекта. Мы к этой работе активно присоединились, будем создавать совместно с российскими коллегами принципиально новые виды продуктов, которые позволят автоматизировать наши предприятия", - констатировал Александр Ефимов.