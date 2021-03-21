Напоследок от высоких технологий и перспектив обратимся к корням и истории. Следующий репортаж - знаковый для всей белорусской православной культуры.



Оберег страны - святая София Слуцкая, чьи мощи не тлеют уже четыре сотни лет! Поистине чудо - после смерти последней княгини из рода Олельковичей и самой богатой наследницы 16 века, ее кожа почти в первозданном виде. При этом без мумификации и химических обработок.



И пока научные исследователи теряются в разгадках тайны, изучая состав воздуха и температуру, православные верующие ежедневно приходят в два храма страны, чтобы лично обратиться с просьбой и советом к княжне.



Говорят, небезрезультатно! Несмотря на революции, войны и разрушения, святые мощи не остались за границей или за стеклом музея. Доступ к реликвии есть у каждого - и фактически круглосуточно. Время Великого поста, кстати, самое время духовного очищения. Репортаж - Лидии Заблоцкой.





Белорусские святыни

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска:

"В традиции православного почитания имеет большое значение почитание мощей святых. В этом нет идолопоклонства, потому что мы поклоняемся, по сути дела, не мощам самим, а прославляем Бога за то, что он таким явным образом явил свою силу".

В Свято-Духовом кафедральном соборе у северного придела находится резная рака с мощами святой Софии Слуцкой. Кожа княгини сохранилась спустя четыре века - сенсация. У святыни нет никаких ограничительных лент. Здесь ежедневно с просьбами и молитвами - десятки человек. Прикладываются к святыне, чтобы исцелиться, получить утешение или попросить о пополнении в семье.

Последняя из рода Олельковичей, самая богатая сирота ВКЛ, внучка воинственной Анастасии Слуцкой, фактически останавливает войны между магнатами Радзивиллами и Ходкевичами, лично вышивает золотые ризы, много жертвует на церкви и в монастыри. И на своих Слуцких землях одна из первых устанавливает многоконфессиональность. Но умирает во время родов в 26 лет.

Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:

"И многие из представителей этого славного рода, которые восходят к Великому князю Ольгерду, многие похоронены в Киево-Печерской лавре, в Киеве. И святая София Слуцкая, которая скончалась в 1612 году, она тоже должна была быть похоронена в городе Киеве, в лавре, там даже есть эпитация, которая была приготовлена на месте ее погребения предполагаемого. Но люди настолько ее любили, что после ее смерти не разрешили мощи святой перевозить в Киев"

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А дальше - легенды, овеянные сплошными чудесами. Во время молитв исцелялись от бессонницы и слепоты. Когда в Слуцке бушевала холера, осуществляли крестный ход с нетленным телом и эпидемия буквально испарялась. Статус "святая" достался княгине изначально и исключительно от народа. Мощи ни разу не покидали город - именно потому Слуцк оставался неприступным. До прихода атеистически настроенной власти.

Пока безбожники разрушают храмы и уничтожают реликвии - мощи святой Софии исследует специальная Комиссия по отделению церкви от государства. Раку вскрыли, детально - под микроскопами - изучили буквально каждый элемент. И в 1930 году вынесли вердикт: кожу всего-то правильно хранили, был сухой воздух и правильная температура. Святыню решают перевезти в Минск и выставить напоказ в анатомическом музее медицинского факультета Белгосуниверситета. Провести научные эксперименты не успели: во время войны бомба полностью разрушила факультет, а реликвию удалось спрятать в Свято-Духов кафедральный собор.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска:

"Когда Минск был под немецкой оккупацией, настоятель Свято-Духова кафедрального собора, архимандрит Серафим, он у немецких властей выпросил, чтобы они, если найдут мощи в развалинах здания, возвратили их в церковь. Во исполнение просьбы отца Серафима мощи были возвращены. Однако ввиду опасности разрушения здания, они хранились не в храме, а в подвале одного из частных домов благочестивых прихожан".

В 84-м лично митрополит Филарет сынициировал включение святой праведной Софии Слуцкой в Собор Белорусских святых. Для этого специальная комиссия давала оценки каждому факту "Жития" и каждому подтвержденному чуду. Общецерковное почитание - с 2016-го. Не раз обсуждался вопрос о возвращении мощей на родину, в Слуцк.

Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:

"Владыка благословил, была открыта гробница святой Софии. Мы думали о том, как отделить часть мощей, как-то это было не совсем, как мне казалось, правильным. Но когда мы открыли гробницу, увидели, что мощи святой нетленны. Отдельно от всего тела лежала левая стопа: просто нарушились сухожилия. Никаких хирургических вмешательств. В Слуцк решено было перевезти именно эту часть мощей. Процедуру благословил бывший митрополит Минский и Заславский Павел. В 2015 году нам из Минска передали отделившуюся левую стопу святой Софии Слуцкой. Она была помещена вот в такой ковчег из серебра. Можете увидеть: кожица такого темного цвета, но она сохранилась. Прикасаясь к частице мощей, я прикасаюсь к Богу. И я говорю себе: тоже вот смотри, следи за своим телом. Посмотри, тело у святого сохранилось, потому что он свято жил. Он где-то правильно питался. Как владыка Филарет говорил: "Не нужны никакие диеты. Соблюдай 4 поста в году - и тебе не нужны никакие диеты".

И хранить мощи вот так - в открытом виде и с зоной доступа для каждого - совершенно нормально и не кощунственно. Их не стоит бояться: почитание человеческого тела - древняя христианская традиция. Храня мощи, обходятся без химических обработок и искусственной мумификации.