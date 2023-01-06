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Обещали одно, а по факту... Истории белорусов, искавших большие деньги в Польше
Как бы кому-то ни казалось, что заграница нам поможет - не поможет. Хотя бы потому, что за границей есть масса таких же желающих, чтобы им помогли. На всех помощи не хватит - и это реалии жизни в ЕС для белорусских беглых и беженцев из Украины.
Журналистка Ксения Лебедева разместила в своем телеграм-канале клич о том, что собирает истории о жизни беглых в Польше: как живут, как работают. Нашлись те, кто решился поделиться своим личным опытом.
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Правда, люди пока решили остаться инкогнито в силу того, что в Польше им еще нужно как-то выживать, а в Беларусь вернуться пока не могут в силу тех или иных причин.
"Я нашел объявление о работе у Ярослава на польском сайте olx.pl, где была размещена вакансия монтажника солнечных панелей. Оплата была в пределах 6-8 тыс. злотых в месяц, а это примерно $1370-1830. Для сравнения: простой работник в "Макдоналдс" получает около 3200 злотых за 160 часов в месяц, - рассказывает молодой человек. - Все были оформлены как волонтеры какого-то фонда. Как нам объяснил Ярик, это нужно для того, чтобы мы смогли больше заработать - по бумагам волонтеры не должны были платить налоги. Медосмотры и курс техники безопасности Ярослав сделал в нашем присутствии, поставив поддельные печати на справки, которые он ранее сам заполнил, а сэкономленные деньги обещал добавить к нашей первой зарплате. Но так этого и не сделал".
Факт
olx.pl - это популярный портал в Польше для поиска работы и не только
На этом портале Ярослав, или Ярик Грищеня, искал тех, кому нужна работа в Польше. Через фирму Ларисы Яльницкой (она тоже белоруска из Несвижа) подбирались кандидаты. В процессе работы люди узнавали, что будут волонтерами. Объяснялось это так, что, мол, налоги удастся оптимизировать. То есть не платить. За счет этого и денег получат больше. На деле оказалось иначе.
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