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Обещанный циклон дошел до Минска

Обещанный циклон несколько минут назад дошел до Минска. Сильные ливни, грозы и шквалистый ветер - такой прогноз на ближайшее время от синоптиков. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Порывы могут достигать 20 метров в секунду.

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