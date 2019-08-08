Обещанный циклон дошел до Минска

Обещанный циклон несколько минут назад дошел до Минска. Сильные ливни, грозы и шквалистый ветер - такой прогноз на ближайшее время от синоптиков. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Порывы могут достигать 20 метров в секунду.