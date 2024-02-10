ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Обеспечение безопасности - ключевой этап в подготовке к единому дню голосования

Одним из ключевых этапов в подготовке к единому дню голосования является обеспечение безопасности. Именно этой теме в период проведения электоральной кампании была посвящена пресс-конференция. С 19 февраля личный состав милиции перейдет на усиленный вариант несения службы. Уже налажено взаимодействие с избирательными комиссиями, исполкомами, а также иными заинтересованными структурами. Организовано принятие дополнительных мер по обследованию и оборудованию участковых комиссий. К началу голосования все объекты будут оборудованы ручными средствами тревожной сигнализации и видеонаблюдения.

Все объекты, где расположены избирательные участки, будут оборудованы камерами видеонаблюдения. Часть из них будет подключена к республиканской системе мониторинга общественной безопасности. Кроме того, на всех участках будут находиться сотрудники милиции. Мы берем под круглосуточную охрану, начиная с 19 февраля, с момента получения бюллетеней, и несем службу до закрытия всех избирательных участков и сдачи бюллетеней в окружные комиссии.
Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси

К местам проведения голосования будут приближены наряды, предусмотрены мобильные и группы быстрого реагирования в полной экипировке. На особый режим работы перейдет и дорожная милиция. Сейчас ГАИ обследует улично-дорожную сеть.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все