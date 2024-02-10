Обеспечение безопасности - ключевой этап в подготовке к единому дню голосования

Все объекты, где расположены избирательные участки, будут оборудованы камерами видеонаблюдения. Часть из них будет подключена к республиканской системе мониторинга общественной безопасности. Кроме того, на всех участках будут находиться сотрудники милиции. Мы берем под круглосуточную охрану, начиная с 19 февраля, с момента получения бюллетеней, и несем службу до закрытия всех избирательных участков и сдачи бюллетеней в окружные комиссии.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси