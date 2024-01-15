Обеспечение доступности образования - планы по обеспечению автопарка для подвоза детей в сельской местности обозначил министр образования Беларуси

Министр образования Андрей Иванец на встрече с педагогами в Гомеле обозначил планы по обеспечению автопарка для подвоза детей в сельской местности, сообщает БЕЛТА .

Руководитель ведомства подчеркнул, что обеспечение доступности - одна из составляющих качества образования, как и обеспеченность местами в школах и детских садах ребят и малышей сельской местности.

"Для более 60 тыс. детей в стране организован подвоз к учреждениям образования. Это требует постоянного обновления автобусного парка. И на протяжении последних двух лет проводим системную работу при поддержке главы государства. По его распоряжению мы ежегодно приобретаем порядка 130 новых школьных автобусов", - рассказал он.

Также серьезное внимание уделяется обеспечению необходимым транспортом для детей с особенностями психофизического развития специальных школ и республиканских центров коррекционной помощи. "Уже в этом году достигнем 100-процентного обеспечения. Эта работа ведется совместно с облисполкомами. И, по большому счету, на 2024 год практически полностью завершим укомплектование всех областей", - обозначил министр образования.

Во время рабочей поездки в Гомельскую область Андрей Иванец провел двухчасовую встречу с более 300 руководителями учреждений образования Гомеля, Гомельского, Ветковского и Добрушского районов. Серьезный разговор касался разных направлений, при этом главный акцент сделан на качестве.