Едва ли на планете осталась страна, в жизнь которой не внесла изменения пандемия. Потому здоровье нации - приоритет предстоящей пятилетки. Белорусы не просто справились - медицина сделала еще один шаг к качественной диагностике и лечению. Обеспечение вакциной против COVID-19 на контроле государства. Да и все больше желающих сделать свою жизнь и жизнь близких безопасной, убедился Андрей Ястребов.



Уроки, классное руководство, дополнительные занятия, а еще общественная работа в "Белой Руси". Весь день в общении. Поэтому и в мыслях не возникало отказаться от вакцинации, рассказывает учитель биологии и химии Чаусской первой школы Марина Казак.



Среди желающих сделать прививку здоровья и люди, как говорят, категории 60+. Понимают, важно обезопасить и себя, и окружающих. По правилам - сначала медосмотр у терапевта. И лишь затем допуск к вакцинации. Желающих много.



<br> Вакцинация как средство профилактики <br>

Чтобы вакцина не потеряла свои свойства, в Чауусской ЦРБ это "Спутник V", ее хранят в специальных холодильниках. Разморозка - процесс быстрый.







Кстати, эффект сдерживания распространения вирусной инфекции достигнут еще и благодаря профилактике. И здесь плечо подставил районный центр гигиены. Ежедневно врачи - в трудовых коллективах, на предприятиях.







В Могилевской области вакцинировано уже свыше 40 тысяч человек



Вакцинация - не единственное средство для профилактики коронавирусной инфекции. Медики напоминают, масочный режим и социальное дистанцирование так же работает на результат. А вакцинация позволяет сформировать коллективный иммунитет.



Специалисты подсчитали, только в Могилевской области прошли вакцинацию уже свыше 40 тысяч человек.



До 100 человек ежедневно вакцинируют поликлиники Могилева. Даже в субботу. Прививку можно сделать во всех 12 медучреждениях города.

<br> Сертификаты о прохождении вакцинации



Кстати, пополнение запасов вакцины происходит фактически ежедневно. Вот так - в холодовых аккумуляторах. А сегодня в Могилевской области стали выдавать первые сертификаты международного образца о прохождении вакцинации.



Кампания продолжается. Медики заверяют: вакцины хватит для всех. Для этого даже не нужно обращаться в поликлиники заранее. Быстро, а главное - безопасно.



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