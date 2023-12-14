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Обеспечить безопасность наших граждан в любых условиях - Кубраков посетил отряд специального назначения "Торнадо"
Министр внутренних дел Иван Кубраков посетил созданный на базе войсковой части 3310 отряд специального назначения "Торнадо", задачи которого - борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, сообщаетБЕЛТА со ссылкой наМВД.
Глава ведомства ознакомился с экипировкой, техникой и вооружением нового подразделения. При решении различных вводных военнослужащие продемонстрировали министру внутренних дел свои навыки и умения. "Полтора года назад мной было принято решение о создании во всех регионах специальных подразделений, готовых обеспечить безопасность наших граждан в любых условиях в любой точке республики", - отметил Иван Кубраков.
Министр поздравил командиров и бойцов со значимым событием и нацелил личный состав на продолжение планомерной работы по повышению уровня профессиональной подготовки. Наиболее отличившимся вручил заслуженные награды. "Благодарю, что приняли решение служить в таком подразделении. Вы настоящие патриоты своей страны. Уверен, каждый из вас, если понадобится, без промедления придет на помощь людям и встанет на их защиту. Даже ценою своей жизни. А готовность к самопожертвованию - это уже подвиг", - добавил Иван Кубраков.
Заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков вручил Ивану Кубракову краповый берет, который является признанным символом мужества, доблести и отваги. "Задачи, которые мне доводилось выполнять все эти годы, реализовывались совместно с внутренними войсками. Да и начинал я именно там. Хочу заверить, я с вами всегда в одном строю. Убежден, у нас все получится", - сказал бойцам министр внутренних дел.
Фото: МВД
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