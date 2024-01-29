Обессилевший олень вышел к дороге вблизи деревни - водитель и местный ветврач спасли животное

В Витебском районе спасли обессилевшего оленя. Он вышел к дороге вблизи одной из деревень. Животное заметил водитель местного сельхозпредприятия. Вместе с ветврачом приняли решение отвезти оленя к специалистам Академии ветеринарной медицины. Парнокопытное обследовали. Серьезных патологий не обнаружили. Вероятная причина угнетенного состояния - зима и скудное питание.