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Обессилевший олень вышел к дороге вблизи деревни - водитель и местный ветврач спасли животное

В Витебском районе спасли обессилевшего оленя. Он вышел к дороге вблизи одной из деревень. Животное заметил водитель местного сельхозпредприятия. Вместе с ветврачом приняли решение отвезти оленя к специалистам Академии ветеринарной медицины. Парнокопытное обследовали. Серьезных патологий не обнаружили. Вероятная причина угнетенного состояния - зима и скудное питание.

После курса реабилитации окрепшего оленя отпустили в привычную среду обитания - недалеко от того места, где животное было найдено.

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