Медики призывают - при первом появлении симптомов вирусной инфекции нужно как можно быстрее обратиться в лечебное учреждение. Попытки самолечения не лучший вариант. Тем самым мы надежнее обезопасим себя и поможем врачам. А ведь они сегодня на передовой (видео).