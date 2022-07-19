Обезврежено более 500 снарядов ВОВ - как саперы работают в Докшицком районе?

До этого здесь была информация от местного военкомата, что здесь были находки взрывоопасных предметов. И по телеграмме министра обороны мы приехали выполнять задачу. Местность разбивается на ячейки, у каждого есть определенный фронт работы. После обнаружения все боеприпасы уничтожаются электрическим способом взрывания.

Сергей Чубко, замкомандира группы разминирования противоминного центра вооруженных сил Беларуси