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Обезврежено более 500 снарядов ВОВ - как саперы работают в Докшицком районе?
Более 500 снарядов времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы в Докшицком районе. 80 лет назад на этом месте сдетонировал склад боеприпасов. Только в прошлом году специалисты противоминного центра Вооруженных Сил страны нашли и деактивировали более 25 тысяч снарядов. Работа по поиску и уничтожению опасных находок продолжается.
До этого здесь была информация от местного военкомата, что здесь были находки взрывоопасных предметов. И по телеграмме министра обороны мы приехали выполнять задачу. Местность разбивается на ячейки, у каждого есть определенный фронт работы. После обнаружения все боеприпасы уничтожаются электрическим способом взрывания.
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