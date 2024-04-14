Обглоданные скелеты и замерзшие тела - где и кто хоронит умерших на границе беженцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко недавно акцентировал внимание на неудобной для Европы правде - гибели мигрантов. Люди из стран, разрушенных "цивилизованным" миром, стремятся попасть в него любым способом. В том числе пытаясь перейти границу и просить убежища. А в реальности этот самый "цивилизованный" мир встречает их служебными собаками.

Беженцев на той стороне границы ловят, избивают, грабят. Тех, кто может идти, выталкивают в Беларусь, кто не может - выбрасывают на нашу территорию. Сейчас, когда сошел снег, белорусские пограничники находят множество трупов. Евгений Горин съездил в Витебскую область, в места, которые граничат с Латвией и показал, что там происходит.

Когда сошел снег недалеко от деревни Дуброво в Верхнедвинском районе был обнаружен обглоданный дикими животными скелет. Рядом - зимние ботинки 41-го размера и уже обветшавшая одежда. Однако полноценной зимней куртки нет - человек брел от латвийский границы в поисках людей в легкой байке. По всей видимости, был избит.

Еще один погибший человек - молодой парень, видимо, с Ближнего Востока. Сил ему хватило, только чтобы дойти босиком до проселочной дороги. Здесь, в надежде, что его найдут, он завернулся в подобие спального мешка и околел. На спине были следы похожие на удары дубинки. У многих беженцев отбиты внутренние органы.





Безнаказанное игнорирование прав беженцев, жестокость европейских силовиков продолжает калечить и приводить к гибели иностранцев на границе с Европейским союзом. На участке границы с Латвией тенденция последнее время ужесточается. С 2023 года мы фиксируем беспрецедентное увеличение фактов жестокого обращения с мигрантами. Эти действия приводят к тому, что люди на границе гибнут. Количество трупов увеличивается. Максим Бейтюк, комендант пограничной комендатуры "Опса"

Практика, когда польские, литовские и в данном случае латвийские силовики ловят перешедших границу беженцев и избивают их, забирают верхнюю одежду и выталкивают в Беларусь, не нова. Об этом мы рассказываем третий год. Европа делает вид, что этих фашистских методов обращения с людьми нет. На своей территории европейцы трупы зачастую закапывают в лесу. В Беларуси находят тех, кто пытался попросить помощи, но не у всех хватает сил дойти до людей.

По словам начальника управления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Витебской области Андрея Позднякова, обстоятельства обнаружения трупов, отсутствие верхней одежды, медикаментов, а также результаты экспертных исследований дают основания полагать, что люди замерзали, не получая необходимой помощи.

"Так, например, 5 марта в приграничной зоне Браславского района нашими пограничниками было обнаружено тело в бессознательном состоянии 36-летнего гражданина Афганистана, который был доставлен для оказания медпомощи в районную больницу. 7 марта организм не справился с процессами переохлаждения и гражданин умер. В ходе исследования материалов, поступивших для проведения экспертного исследования, было установлено, что гражданин подвергался физическому воздействию со стороны должностных лиц Латвийской Республики, после чего был выдворен в Республику Беларусь без необходимых средств к существованию", - рассказал Андрей Поздняков.

Бывает, трупы даже перебрасывают на территорию Беларуси. Это уже у самого забора. Или еще живой беженец пытается ползти вдоль него. Не всегда остаются силы к приходу погрангруппы. Характерные признаки - отобранная обувь, разбитые телефоны. Это практически приговор в холодное время.





Даже те, кому удается намотать на ноги часть одежды, чтобы хоть как-то идти по снегу, без четкого понимания, гделюди, они обречены на смерть. Заброшенный дом стал последним пристанищем для человека, судя по всему, африканской внешности.

"10 марта пограничниками на границе с Латвией было выявлено два случая безжалостного вытеснения мигрантов на территорию Республики Беларусь, - сообщил Максим Бейтюк. - Один мужчина, который находился в шоковом состоянии. Он рассказал, что был задержан и жестоко избит латвийскими силовиками. Вместе с тем еще латвийские силовики разбили ему телефон, вытеснили через госграницу на территорию Беларуси без еды и воды. У мужчины были обнаружены множественные удары по шее, рукам и ногам. Вследствие чего у него образовались гематомы. Наши военнослужащие для оказания медпомощи вызвали медиков, которые его доставили в Верхнедвинскую ЦРБ".

Он также отметил, что спустя полчаса пограничниками был обнаружен второй беженец. Его бездыханное тело находилось вблизи калитки латвийского ограждения.

Миорский отдел Комитета судебных экспертиз определен как основной, куда привозят тела погибших беженцев. Запущены все процедуры, необходимые для установления причин и обстоятельств смерти погибших. А также последующего розыска родственников и отправки тел для захоронения на родине. В отличие от Европы, Беларусь не закрывается для этих несчастных и считает, что им, их родственникам должна быть оказана вся необходимая помощь. Этого холодильника на 10 тел раньше не было.





Госкомитетом было приобретено дополнительное холодильное оборудование, которое позволяет обеспечить сохранность этих тел для проведения ритуала прощания. В процессе установления личности данных граждан задействовано очень много ведомств: СК, Интерпол, Госкомитет судебных экспертиз. В рамках исследования трупов Госкомитет выделяет генотип, который попадает в базу. СК в рамках международно-правовой помощи, взаимодействуя с Интерполом, устанавливает родственников этих погибших, чтобы через посольства можно было обеспечить выдачу этих лиц. В настоящее время из более 30 попавших к нам на хранение тех только 4 остались неопознанными. Остальные попадают на родину, где с ними проводят ритуал прощания. Андрей Поздняков

Как сообщил комендант пограничной комендатуры "Опса", 23 марта на границе с Латвией был выявлен избитый мужчина африканской внешности. "Беженец рассказал о том, что его задержали, избили латвийские силовики и выдворили на территорию Беларуси. У гражданина была повреждена нога. На теле было множество следов от ударов. Ему была оказана первая медпомощь, затем беженец был доставлен в Браславскую ЦРБ", - сказал Максим Бейтюк.

Не всегда при погибших есть документы. Поэтому чтобы определить, кто они, найти родственников, и берется генетический материал. Далее он отправляется по международным каналам. Это единственный шанс опознать умершего, например, в случае, когда скелет частично растащен дикими зверями.

Невостребованные тела беженцев, так стремившихся в европейский рай и отвергнутые им, хоронят в Беларуси. За счет государства выделяют место на кладбище, устанавливают надмогильную табличку.