Обильный снегопад накрыл сегодня Минск

Высота снежного покрова в течение суток, по прогнозам, увеличится до 5-6 см. В связи с ухудшением погодных условийГосавтоинспекция просит водителей не нарушать правила остановки и стоянки, чтобы не мешать снегоуборочной технике, а пешеходов - быть особенно внимательными при переходе проезжей части. Тем, кто за рулем, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, не допускать резких маневров и торможений и по возможности воздержаться от использования личного авто в период плохой погоды. Экипажи ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, которые попали в сложную ситуацию.