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Обильный снегопад накрыл сегодня Минск

Высота снежного покрова в течение суток, по прогнозам, увеличится до 5-6 см. В связи с ухудшением погодных условийГосавтоинспекция просит водителей не нарушать правила остановки и стоянки, чтобы не мешать снегоуборочной технике, а пешеходов - быть особенно внимательными при переходе проезжей части. Тем, кто за рулем, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, не допускать резких маневров и торможений и по возможности воздержаться от использования личного авто в период плохой погоды. Экипажи ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, которые попали в сложную ситуацию.

Тем временем синоптики на неделе прогнозируют влажную погоду. И завтра в регионе мокрый снег, порывистый ветер. Температура воздуха ночью минус 2, днем около плюс 1. А со среды похолодает. В ночные часы до минус 7 градусов, днем около 0. Осадков станет меньше.

Такая температура более характерна для марта. А вот в выходные немного потеплеет. Днем до плюс 4, в западных районах вообще до 7 градусов тепла.

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