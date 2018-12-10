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Облачная погода с мокрым снегом ждет белорусов в ближайшие дни

Местами сохранится туман и гололедица. Днем будет до 3 с плюсом. С середины недели температура начнет понижаться. В четверг и пятницу прогнозируется порывистый ветер и снегопады. Ночью до 7 мороза, днем - от нуля до минус 5 градусов.

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