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Обладатели билетов на концерты "Славянского базара" могут приехать в Беларусь без визы - чем будет удивлять фестиваль
Билет на концерт - и никаких виз! Гости Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" смогут посетить Беларусь по безвизовому режиму. Соответствующее распоряжение подписано Президентом Александром Лукашенко. Обладатели билетов на главные фестивальные проекты и участники форума в период с 4 по 23 июля получат возможность беспрепятственно пересечь Государственную границу Республики Беларусь в международных пунктах пропуска.
ХХХІІ Международный фестиваль искусств "Славянский базар" пройдет в городе на Двине с 13 по 16 июля. Но программа праздника традиционно шире: концерты начнутся за два дня до официального открытия и завершатся днем позже гала-концерта закрытия. Свой приезд подтвердили Дмитрий Маликов, Стас Пьеха, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев. Больше половины билетов уже продано. Через онлайн-кассы они разлетаются по всему миру. Город готовится к приему гостей. Обновленной встретит участников детского музыкального конкурса концертный зал "Витебск". Обо всем по порядку расскажет Ольга Масловская.
Афиши "Славянского базара" - верная примета лета. Знакомые лица - на каждом оживленном перекрестке Витебска. В работе на полиграфическом станке - последняя партия фестивальных анонсов. Чтобы подробно рассказать о программе предстоящего праздника, рекламщикам понадобилась площадь в сотни квадратов.
"Уже напечатали на более чем 300 квадратных метрах, и это не предел, будут какие-то допечатки", - приводит цифры директор полиграфического агентства Андрей Пекарский.
32-й форум искусств пройдет с 13 по 16 июля
Фестиваль официально откроется 13 июля большим гала-концертом. Но первые аплодисменты ХХХІІ "Славянский базар" сорвет несколькими днями раньше.
В программе - сольники Дмитрия Маликова, Владимира Преснякова, Стаса Пьехи, Сергея Лазарева. Яркие таланты традиционно презентуют концерты "Союзное государство приглашает", "Золотой хит", "Звезды русского радио". Еще вечер юмора от звезд КВН и рок-панорама. Конечно, театральные встречи, выставки, фестиваль уличных артистов - олимпиада искусств стоит того, чтобы в июле оказаться в Витебске.
Более половины билетов на проекты фестиваля уже проданы
Продажа билетов на фестивальные проекты началась еще в марте, и к этому моменту их реализовано уже более половины. Продажи идут не только в кассах Витебска, но и через интернет по всему миру.
Алла Дворницкая, заведующая билетной кассой Центра культуры "Витебск": Эстония, Латвия, Литва - это такой коридор дружбы. Мы им бронируем с марта, со старта продаж. Они всегда знают, что к нам приедут.
По билету - через границу
Искусство стирает границы, и фестиваль в Витебске тому подтверждение. Обладатели билетов на концерты "Славянского базара" могут приехать в гостеприимную Беларусь без визы. В прошлом году этой возможностью воспользовались почти тысяча человек.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси: С 4 по 23 июля для иностранцев, следующих на "Славянский базар в Витебске", будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь. Гостям при пересечении границы необходимо иметь паспорт и билет на мероприятие. А участникам паспорт и приглашение.
Это относится и к участникам фестиваля. В Витебск за победой уже вовсю собираются молодые исполнители из разных стран мира.
Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества Центра культуры "Витебск": В этом году будет представлен и бразильский, и латиноамериканский континенты. Впервые будут как страны и принимающие участие в конкурсных программах, так и в фестивальных. Это наш секрет.
Витебск готовится встретить гостей
Сюрпризы готовит и город. Обновленной встретит фестиваль главная площадка детского музыкального конкурса. В результате апгрейда концертный зал "Витебск" получит современную подсветку, лифты для маломобильных посетителей, стильный фасад. В этом году первый конкурсный день детского музыкального конкурса пройдет в сопровождении оркестра. Аккомпанировать юным талантам будет оркестр имени Михаила Финберга.
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