Обладатели билетов на концерты "Славянского базара" могут приехать в Беларусь без визы - чем будет удивлять фестиваль

С 4 по 23 июля для иностранцев, следующих на "Славянский базар в Витебске", будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь. Гостям при пересечении границы необходимо иметь паспорт и билет на мероприятие. А участникам паспорт и приглашение.

Это относится и к участникам фестиваля. В Витебск за победой уже вовсю собираются молодые исполнители из разных стран мира.