Область достижений: центральному региону - 85!

Мы должны уметь слышать и слушать молодежь, и, конечно, вместе стараться делать нашу страну лучше. Все цифры и показатели - это не самоцель. Мы должны понимать, что мы получим в результате этого всего. Как, например, надоив 2 млн т молока или собрав 2 млн т зерна. Это, если мы говорим о сельском хозяйстве. Конечно, это финансовое благосостояние наших предприятий, их экономическая эффективность. Все это сказывается на благосостоянии наших людей.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома

