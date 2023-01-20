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Область достижений: центральному региону - 85!
Самая большая область и сердценашей страны. Центральный регион отмечает 85-летие. Это территория, где выпускают пятую часть республиканского объема промышленной продукции. Индустриальный потенциал в этом году еще более укрепят заводы БНБК, новые предприятия агрокомбината "Дзержинский". Кстати, и в агропромышленном комплексе именно Минская область демонстрирует лучшие достижения Беларуси. По прошлогодним результатам в АПК получили более 2 млн т зерновых, а также впервые свыше 2 млн т молока.
А в социальной сфере ждем важные премьеры - это физкультурно-оздоровительные комплексы в Узде, Фаниполе, Дзержинске, Крупках. А также новая школа в агрогородке Сеница и больница в Заславле.
Главное, к чему стремятся все 22 района и город Жодино, это улучшение жизни людей, а в частности, поддержка молодежи.
Мы должны уметь слышать и слушать молодежь, и, конечно, вместе стараться делать нашу страну лучше. Все цифры и показатели - это не самоцель. Мы должны понимать, что мы получим в результате этого всего. Как, например, надоив 2 млн т молока или собрав 2 млн т зерна. Это, если мы говорим о сельском хозяйстве. Конечно, это финансовое благосостояние наших предприятий, их экономическая эффективность. Все это сказывается на благосостоянии наших людей.
А в эти минуты торжества в честь юбилея Минской области проходят в Молодечно. Местный Дворец культуры одновременно стал и выставочной площадкой, где демонстрируются достижения разных отраслей экономики и социальной сферы центрального региона. От пышных и оригинально украшенных караваев до IT-разработок. На праздник приглашены сотни гостей, многие из которых отмечены государственными наградами, грамотами и благодарностями за профессиональные заслуги.
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