Областная детская больница в Гомеле выхаживает младенцев с экстремально низкой массой тела

Причем специалисты совмещают современные технологии реабилитации с не совсем традиционными медицинскими методами. Среди наиболее эффективных - музыкотерапия и метод кенгуру. Благодаря им маленькие пациенты приходят в норму намного быстрее. У них улучшается аппетит, обмен веществ, сердечный ритм, дыхание и другие показатели.О нестандартном подходе к реабилитации детей - репортаж Анны Ковалевой (видео).

