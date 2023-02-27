Областная олимпиада по правилам дорожного движения объединила школьников центрального региона

Областная олимпиада по правилам дорожного движения в 18-й раз объединила школьников центрального региона. Интеллектуальное соревнование прошло в городе Березино. Конкурс проходил в три этапа: индивидуальное решение ПДД, командный разбор дорожных ситуаций, а также профилактический проект об опасности средств персональной мобильности. Юные инспекторы (а это ученики с пятого по седьмой классы) во время олимпиады продемонстрировали не только свои знания, но и творческие способности.