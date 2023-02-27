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Областная олимпиада по правилам дорожного движения объединила школьников центрального региона

Областная олимпиада по правилам дорожного движения в 18-й раз объединила школьников центрального региона. Интеллектуальное соревнование прошло в городе Березино. Конкурс проходил в три этапа: индивидуальное решение ПДД, командный разбор дорожных ситуаций, а также профилактический проект об опасности средств персональной мобильности. Юные инспекторы (а это ученики с пятого по седьмой классы) во время олимпиады продемонстрировали не только свои знания, но и творческие способности.

Для педагогов сотрудники Госавтоинспекции Минской области дали большой урок безопасности. Поделились новыми форматами работы со школьниками, чтобы интересно и доходчиво рассказывать о правилах поведения на дороге и во дворах.

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